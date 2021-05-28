Впервые пропустил погашение в льготный период 25-го мая, потому как 20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался. Насчитали 98.02 гривень процентов за пользование кредитными средствами, при том, что ставка 3,4%, а задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался. Копейки в общем, но ради интереса решил понять, как эта сумма получилась. На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась. Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02). Позвонил на 3700, девочки беспомощны, каждая рассказывает что-то свое, посчитать они не могут, могут только сказать формулу, так я ее и сам знаю. Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен. Внес все, закрыл весь долг + проценты, но все равно интересно, в каком месте Приват нажухивает.
kluychkooleg написав:На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась. Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02). Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.
Нарахували % по щоденному залишку заборгованості з 1 квітня. Потрібно якнайшвидше загасити карту в нуль, бо годинник тікає далі - % росте. А взагалі всі ці % мали вилізти 1 червня.
kluychkooleg написав:На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась. Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02). Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.
Нарахували % по щоденному залишку заборгованості з 1 квітня. Потрібно якнайшвидше загасити карту в нуль, бо годинник тікає далі - % росте. А взагалі всі ці % мали вилізти 1 червня.
Та погасил уже. Потери минимальные, 100 грн - не деньги, я же говорю - просто интересно было. Ну, если с 1 апреля, то похоже. Но я то думал, что с 25 апреля я был чист перед банком, так как погасил в льготный период. И тут еще безграмостность девиц на горячей линии, которые ничего в этом не понимают. Ну и хорошо, что перестал активно пользоваться картой (пользуюсь другими с кэшбеком), а то и пару тысяч на процентах могло набежать. Хотя, если бы пользовался, то не забыл бы.
MASolomko написав:Я бы сказал, что % за пользование кредитными средствами насчитывают каждый день на максимальную сумму задолженности с первого числа.
Приват же даже напоминая шлёт, подсказывая как карту не вывести из льготного периода.
kluychkooleg написав:Минимальный платеж списался автоматом с другой карты.
Не знал, что банк лояльный в этом плане.
Мне на мобильный столько всего приходит, из такой кучи банков, что мог и не заметить. Тем более, если для того, чтобы прочитать, надо было в приложение заходить. Ну и слава Богу, отделался чистой ерундой.