RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8892889388948895
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:52

  kluychkooleg написав:...20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался.
...задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался.
...На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
...25 апреля я банку ничего не был должен...

Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?
Bosstone
 
Повідомлень: 1831
З нами з: 21.04.10
Подякував: 642 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01

  Bosstone написав:
  kluychkooleg написав:...20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался.
...задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался.
...На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
...25 апреля я банку ничего не был должен...

Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?

"Элементарно Ватсон!" - 20 апреля была погашена сумма, необходимая чтобы оставаться грейсе. Но оставалась задолженность возникшая в апреле и которую нужно было гасить уже в мае.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6285
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8892889388948895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AleksD, Google Feedfetcher і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19068)
29.05.2021 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.