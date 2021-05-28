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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:52
kluychkooleg написав:
...20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался.
...задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался.
...На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
...25 апреля я банку ничего не был должен...
Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?
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Bosstone
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01
Bosstone написав: kluychkooleg написав:
...20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался.
...задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался.
...На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
...25 апреля я банку ничего не был должен...
Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?
"Элементарно Ватсон!" - 20 апреля была погашена сумма, необходимая чтобы оставаться грейсе. Но оставалась задолженность возникшая в апреле и которую нужно было гасить уже в мае.
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Flamingo
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