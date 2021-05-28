Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:52
Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01
"Элементарно Ватсон!" - 20 апреля была погашена сумма, необходимая чтобы оставаться грейсе. Но оставалась задолженность возникшая в апреле и которую нужно было гасить уже в мае.
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:07
Re: Приватбанк
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:52
Учитывая, что деньги для погашения лежат под 10-15% грязными, норм.
Но вообще Приват всегда славился умением драть деньги за любой чих.
Но тут я сам виноват, расслабился.
Но было бы гораздо больнее, если бы я расслабился, когда у меня в месяц траты из кредитных до 30-40 тыс. доходили.
А сейчас все полностью погасил, спрятал кредитку Привата подальше и забыл.
Может когда понадобятся дополнительные 50 тысяч, а может и нет.
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