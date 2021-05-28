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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8892889388948895
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:52

  kluychkooleg написав:...20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался.
...задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался.
...На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
...25 апреля я банку ничего не был должен...

Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01

  Bosstone написав:
  kluychkooleg написав:...20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался.
...задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался.
...На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
...25 апреля я банку ничего не был должен...

Как вас понять, если вы пишете, что задолженность то есть, то нет?

"Элементарно Ватсон!" - 20 апреля была погашена сумма, необходимая чтобы оставаться грейсе. Но оставалась задолженность возникшая в апреле и которую нужно было гасить уже в мае.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:07

Re: Приватбанк

  kluychkooleg написав:при том, что ставка 3,4%


А не слабо так дере приват, при теперішніх ставках за ресурс. Я пам'ятаю 2,1% по кредитці при в рази вищих ставках по депо і це задовго до кризових часів. Тобто цілком працездатна модель.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:52

  Ой+ написав:
  kluychkooleg написав:при том, что ставка 3,4%


А не слабо так дере приват, при теперішніх ставках за ресурс. Я пам'ятаю 2,1% по кредитці при в рази вищих ставках по депо і це задовго до кризових часів. Тобто цілком працездатна модель.


Учитывая, что деньги для погашения лежат под 10-15% грязными, норм.
Но вообще Приват всегда славился умением драть деньги за любой чих.
Но тут я сам виноват, расслабился.
Но было бы гораздо больнее, если бы я расслабился, когда у меня в месяц траты из кредитных до 30-40 тыс. доходили.
А сейчас все полностью погасил, спрятал кредитку Привата подальше и забыл.
Может когда понадобятся дополнительные 50 тысяч, а может и нет.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 8892889388948895
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