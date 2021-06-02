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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8896889788988899
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:07

  Квесторе_поверніться написав:Бєня повернись. :)

Чого обмежуватися однією банкою, може одразу вітя?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 07:38

ПриватБанк
Уважаемый представитель,
прокомментируйте пожалуйста такую ситуацию:
Пенсионер обратился в отделение приватбанка для перевыпуска по сроку пенсионной карты для выплат. Карту отказываются переоформить, т.к. предъявляемая клиентом справка о присвоении идентификационного кода не является "оригиналом" . Завление в порядке ЗУ "Про звернення громадян" о закрытии счетов и выплате остатков через кассу принимать отказываются.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:06

Re: Приватбанк

citramon, есть несколько способов решения.

Первый способ.
Менеджер запросила справку РНУКПН поскольку пенсионеру необходимо актуализировать паспортные данные. Пенсионер может самостоятельно зайти в свой Приват24 и провести актуализацию паспортных и анкетных данных. Ксерокопия должна подойти.

Затем можно через сутки подойти в отделение с паспортом и совершить перевыпуск карты.
— — —
Второй способ.
Выполнить первый абзац из первого способа.

Вы или он сходите в отделение и возьмите пустую болванку для самостоятельного перевыпуска через банкомат или Приват24 (выдают даже без идентификации).
— — —
Третий способ.
Предоставить менеджеру отделения оринал справки РНУКПН.

ps Если паспортные данные не актуализированы, то доступ к счету будет ограничен.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:51

  citramon написав:ПриватБанк
Уважаемый представитель,
прокомментируйте пожалуйста такую ситуацию:
Пенсионер обратился в отделение приватбанка для перевыпуска по сроку пенсионной карты для выплат. Карту отказываются переоформить, т.к. предъявляемая клиентом справка о присвоении идентификационного кода не является "оригиналом" . Завление в порядке ЗУ "Про звернення громадян" о закрытии счетов и выплате остатков через кассу принимать отказываются.


У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. Важливо розуміти, що ідентифікація та отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних є не забаганкою, а чітким слідуванням діючим законам.
Якщо ж дані клієнта були б актуальні та не потребували оновлення, для перевипуску картки достатньо мати при собі фінансовий номер телефону.
У разі виникнення питань клієнт може звернутись самостійно в онлайн підтримку на сайті банку або за номером 3700.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:58

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бєня повернись. :)

Чого обмежуватися однією банкою, може одразу вітя?

А який саме І чи ІІ?
Суд заочно арештував екс-главу ПриватБанку Дубілета https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-zaochno ... 56959.html
у лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем.
А у березні НАБУ оголосило Дубілету нову підозру. Екс-очільника банку підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:59

ПриватБанк
Який взагалі сенс у актуалізації РНОКПП? Він не змінюється, навіть якщо був виданий дублікат довідки. Які досі невідомі дані Ви плануєте там побачити?
  Ой+ написав:А який саме І чи ІІ?

Ясно, що ІІ. При ньому долар по вісім "був", а при першому "став".
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:44

  ПриватБанк написав:
  citramon написав:ПриватБанк
Уважаемый представитель,
прокомментируйте пожалуйста такую ситуацию:
Пенсионер обратился в отделение приватбанка для перевыпуска по сроку пенсионной карты для выплат. Карту отказываются переоформить, т.к. предъявляемая клиентом справка о присвоении идентификационного кода не является "оригиналом" . Завление в порядке ЗУ "Про звернення громадян" о закрытии счетов и выплате остатков через кассу принимать отказываются.


У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. Важливо розуміти, що ідентифікація та отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних є не забаганкою, а чітким слідуванням діючим законам.
Якщо ж дані клієнта були б актуальні та не потребували оновлення, для перевипуску картки достатньо мати при собі фінансовий номер телефону.
У разі виникнення питань клієнт може звернутись самостійно в онлайн підтримку на сайті банку або за номером 3700.

Вы внимательно до конца прочитали вопрос ?
Как вы оцениваете отказ начальника отделения принять письменное обращения клиента в рамках закона Украины Про звернення громадян ?
Еще пару вопросов
назовите законы , которым вЫ четко следуете при требовании оригинала справки о присвоении идентификационного, когда актуализируете данные в базе банка ?
Почему вы не требовали оригинал справки о присвоении идентификационного при первичном заведении данных о клиенте в базу банка ?
На каком основании Приватбанк фотографирует и хранит фото клиентов , которые просто напросто оформляют дебетную карту ? Вы знаете , что такое GDPR ?
Почему при актуализации данных в базе банка через приват 24 уже не нужно фото оригиала справки о присвоении идентификационного кода , достаточно предоставить фото копии ?
citramon
 
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