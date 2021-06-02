Чого обмежуватися однією банкою, може одразу вітя?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:07
Додано: Сер 02 чер, 2021 07:38
ПриватБанк
Уважаемый представитель,
прокомментируйте пожалуйста такую ситуацию:
Пенсионер обратился в отделение приватбанка для перевыпуска по сроку пенсионной карты для выплат. Карту отказываются переоформить, т.к. предъявляемая клиентом справка о присвоении идентификационного кода не является "оригиналом" . Завление в порядке ЗУ "Про звернення громадян" о закрытии счетов и выплате остатков через кассу принимать отказываются.
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:06
Re: Приватбанк
citramon, есть несколько способов решения.
Первый способ.
Менеджер запросила справку РНУКПН поскольку пенсионеру необходимо актуализировать паспортные данные. Пенсионер может самостоятельно зайти в свой Приват24 и провести актуализацию паспортных и анкетных данных. Ксерокопия должна подойти.
Затем можно через сутки подойти в отделение с паспортом и совершить перевыпуск карты.
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Второй способ.
Выполнить первый абзац из первого способа.
Вы или он сходите в отделение и возьмите пустую болванку для самостоятельного перевыпуска через банкомат или Приват24 (выдают даже без идентификации).
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Третий способ.
Предоставить менеджеру отделения оринал справки РНУКПН.
ps Если паспортные данные не актуализированы, то доступ к счету будет ограничен.
Додано: Сер 02 чер, 2021 18:51
У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. Важливо розуміти, що ідентифікація та отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних є не забаганкою, а чітким слідуванням діючим законам.
Якщо ж дані клієнта були б актуальні та не потребували оновлення, для перевипуску картки достатньо мати при собі фінансовий номер телефону.
У разі виникнення питань клієнт може звернутись самостійно в онлайн підтримку на сайті банку або за номером 3700.
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:58
А який саме І чи ІІ?
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:59
Додано: Сер 02 чер, 2021 21:44
Вы внимательно до конца прочитали вопрос ?
Как вы оцениваете отказ начальника отделения принять письменное обращения клиента в рамках закона Украины Про звернення громадян ?
Еще пару вопросов
назовите законы , которым вЫ четко следуете при требовании оригинала справки о присвоении идентификационного, когда актуализируете данные в базе банка ?
Почему вы не требовали оригинал справки о присвоении идентификационного при первичном заведении данных о клиенте в базу банка ?
На каком основании Приватбанк фотографирует и хранит фото клиентов , которые просто напросто оформляют дебетную карту ? Вы знаете , что такое GDPR ?
Почему при актуализации данных в базе банка через приват 24 уже не нужно фото оригиала справки о присвоении идентификационного кода , достаточно предоставить фото копии ?
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