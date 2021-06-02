ПриватБанк Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста такую ситуацию: Пенсионер обратился в отделение приватбанка для перевыпуска по сроку пенсионной карты для выплат. Карту отказываются переоформить, т.к. предъявляемая клиентом справка о присвоении идентификационного кода не является "оригиналом" . Завление в порядке ЗУ "Про звернення громадян" о закрытии счетов и выплате остатков через кассу принимать отказываются.
Первый способ. Менеджер запросила справку РНУКПН поскольку пенсионеру необходимо актуализировать паспортные данные. Пенсионер может самостоятельно зайти в свой Приват24 и провести актуализацию паспортных и анкетных данных. Ксерокопия должна подойти.
Затем можно через сутки подойти в отделение с паспортом и совершить перевыпуск карты. — — — Второй способ. Выполнить первый абзац из первого способа.
Вы или он сходите в отделение и возьмите пустую болванку для самостоятельного перевыпуска через банкомат или Приват24 (выдают даже без идентификации). — — — Третий способ. Предоставить менеджеру отделения оринал справки РНУКПН.
ps Если паспортные данные не актуализированы, то доступ к счету будет ограничен.
citramon написав:ПриватБанк Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста такую ситуацию: Пенсионер обратился в отделение приватбанка для перевыпуска по сроку пенсионной карты для выплат. Карту отказываются переоформить, т.к. предъявляемая клиентом справка о присвоении идентификационного кода не является "оригиналом" . Завление в порядке ЗУ "Про звернення громадян" о закрытии счетов и выплате остатков через кассу принимать отказываются.
У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. Важливо розуміти, що ідентифікація та отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних є не забаганкою, а чітким слідуванням діючим законам. Якщо ж дані клієнта були б актуальні та не потребували оновлення, для перевипуску картки достатньо мати при собі фінансовий номер телефону. У разі виникнення питань клієнт може звернутись самостійно в онлайн підтримку на сайті банку або за номером 3700.
Чого обмежуватися однією банкою, може одразу вітя?
А який саме І чи ІІ?
Суд заочно арештував екс-главу ПриватБанку Дубілета https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-zaochno ... 56959.html у лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем. А у березні НАБУ оголосило Дубілету нову підозру. Екс-очільника банку підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.
citramon написав:ПриватБанк Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста такую ситуацию: Пенсионер обратился в отделение приватбанка для перевыпуска по сроку пенсионной карты для выплат. Карту отказываются переоформить, т.к. предъявляемая клиентом справка о присвоении идентификационного кода не является "оригиналом" . Завление в порядке ЗУ "Про звернення громадян" о закрытии счетов и выплате остатков через кассу принимать отказываются.
У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. Важливо розуміти, що ідентифікація та отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних є не забаганкою, а чітким слідуванням діючим законам. Якщо ж дані клієнта були б актуальні та не потребували оновлення, для перевипуску картки достатньо мати при собі фінансовий номер телефону. У разі виникнення питань клієнт може звернутись самостійно в онлайн підтримку на сайті банку або за номером 3700.
Вы внимательно до конца прочитали вопрос ? Как вы оцениваете отказ начальника отделения принять письменное обращения клиента в рамках закона Украины Про звернення громадян ? Еще пару вопросов назовите законы , которым вЫ четко следуете при требовании оригинала справки о присвоении идентификационного, когда актуализируете данные в базе банка ? Почему вы не требовали оригинал справки о присвоении идентификационного при первичном заведении данных о клиенте в базу банка ? На каком основании Приватбанк фотографирует и хранит фото клиентов , которые просто напросто оформляют дебетную карту ? Вы знаете , что такое GDPR ? Почему при актуализации данных в базе банка через приват 24 уже не нужно фото оригиала справки о присвоении идентификационного кода , достаточно предоставить фото копии ?