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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8898889989008901 Додано: Чет 03 чер, 2021 14:51 citramon написав: MASolomko написав: citramon, "Вам шашечки или ехать?"



citramon написав: ...а с другой стороны в приват24 можно вгрузить все , что угодно ...а с другой стороны в приват24 можно вгрузить все , что угодно Подправят Делов-то... citramon, "Вам шашечки или ехать?"ПодправятДелов-то...

Вы представляете скольким пожилым людям, которые не знают , что такое приват24, за которых некому заступиться, они портят здоровье , заставляя бегать и искать какую-то цветную бумажку непонятно зачем ? Вы представляете скольким пожилым людям, которые не знают , что такое приват24, за которых некому заступиться, они портят здоровье , заставляя бегать и искать какую-то цветную бумажку непонятно зачем ? Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).

Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.



Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных? Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных? M-Audio Повідомлень: 2237 З нами з: 23.03.11 Подякував: 394 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 15:17 M-Audio написав: Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).

Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.



Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных? Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?

Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.

Его отправили за оригиналом идентификационного кода.

Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.

Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.

Заявление принимать отказались. Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.Его отправили за оригиналом идентификационного кода.Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.Заявление принимать отказались. citramon Повідомлень: 534 З нами з: 30.07.13 Подякував: 15 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 16:05 M-Audio написав: кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально?

Реєстраційний номер не міняється але ж людина може змінити прізвище/ім'я/по-батькові/громадянство/стать або й відмовитись від нього. Реєстраційний номер не міняється але ж людина може змінити прізвище/ім'я/по-батькові/громадянство/стать або й відмовитись від нього. KVV Повідомлень: 791 З нами з: 29.11.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 16:26 citramon написав: M-Audio написав: Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).

Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.



Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных? Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?

Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.

Его отправили за оригиналом идентификационного кода.

Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.

Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.

Заявление принимать отказались. Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.Его отправили за оригиналом идентификационного кода.Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.Заявление принимать отказались.

Отправьте заявление по почте в головной офис. Отправьте заявление по почте в головной офис. velvet Повідомлень: 3875 З нами з: 06.03.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 16:30 Прикольно так Приват заплатил 10% кешбэк за заказ на лики24. В назначении платежа написали: Возврат товара. Однако сумму правильно заплатили и уложились в заявленные три дня. Могут же когда хотят. velvet Повідомлень: 3875 З нами з: 06.03.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8898889989008901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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