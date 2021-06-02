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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8898889989008901
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:51

  citramon написав:
  MASolomko написав:citramon, "Вам шашечки или ехать?"

  citramon написав:...а с другой стороны в приват24 можно вгрузить все , что угодно
Подправят :? Делов-то...

Вы представляете скольким пожилым людям, которые не знают , что такое приват24, за которых некому заступиться, они портят здоровье , заставляя бегать и искать какую-то цветную бумажку непонятно зачем ?
Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).
Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.

Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:17

  M-Audio написав:Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).
Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.

Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?

Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.
Его отправили за оригиналом идентификационного кода.
Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.
Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.
Заявление принимать отказались.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:05

  M-Audio написав:кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально?

Реєстраційний номер не міняється але ж людина може змінити прізвище/ім'я/по-батькові/громадянство/стать або й відмовитись від нього.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:26

  citramon написав:
  M-Audio написав:Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами).
Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.

Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?

Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.
Его отправили за оригиналом идентификационного кода.
Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.
Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.
Заявление принимать отказались.

Отправьте заявление по почте в головной офис.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:30

Прикольно так Приват заплатил 10% кешбэк за заказ на лики24. В назначении платежа написали: Возврат товара. Однако сумму правильно заплатили и уложились в заявленные три дня. Могут же когда хотят.
velvet
 
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  #<1 ... 8898889989008901
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