MASolomko написав:citramon, "Вам шашечки или ехать?"
citramon написав:...а с другой стороны в приват24 можно вгрузить все , что угодно
Подправят Делов-то...
Вы представляете скольким пожилым людям, которые не знают , что такое приват24, за которых некому заступиться, они портят здоровье , заставляя бегать и искать какую-то цветную бумажку непонятно зачем ?
Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами). Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.
Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?
M-Audio написав:Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами). Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.
Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?
Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет. Его отправили за оригиналом идентификационного кода. Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода. Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян. Заявление принимать отказались.
M-Audio написав:Тут уже я как-то не очень понимаю - а с чем эти все пенсионеры приходят в банк? С ксерокопиями паспорта и идентификационного кода? И, дожив до пенсии, так и не знают, что ксерокопия документом не является, и вместо неё можно чистый лист бумаги предъявить? Я, в свое время, на этом основании отбивался от требований всяких органов предоставлять им ксерокопии (перечень документов определен в законе/приказе/постановлении, я их предоставил, ксерокопия - не документ, вам нужны копии - делайте себе сами). Я ещё могу понять, когда идентификационный номер не приносят вообще - не подумали, забыли, решили, что он не меняется, значит не надо, и т.д. (кстати, объяснил бы ещё кто, в самом-то деле, зачем он нужен более одного раза, если измениться не может принципиально? Но это уже не к банку вопрос.) Но приходить с ксерокопией, а потом возмущаться, что не принимают - это как-то противоестественно.
Вопрос к автору истории, с которой началась эта дискуссия - что он, всё-таки, предъявил такое, что ему в банке отказались провести актуализацию данных?
Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет. Его отправили за оригиналом идентификационного кода. Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода. Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян. Заявление принимать отказались.