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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8899890089018902 Додано: Чет 03 чер, 2021 17:41 Re: Приватбанк citramon написав: Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной.

Попробуйте с начем отд-я полюбовно решить проблему.

А нет, то можете обратиться в любой др. банк (рек-ю Альфу или ПУМБ) где с радостью откроют пенсу новый счет и сами в ПФУ переведут обслуживание себе. А Приват хай ждет 240 дн када пенс занесет ему оригинал ИНН, раз не могут полюбовно пойти навстречу пожилому челу.



ПС. В конце концов сделать дубликат ИНН можно за 3..4 дня. Ну если это не трудно пенсу. Попробуйте с начем отд-я полюбовно решить проблему.А нет, то можете обратиться в любой др. банк (рек-ю Альфу или ПУМБ) где с радостью откроют пенсу новый счет и сами в ПФУ переведут обслуживание себе. А Приват хай ждет 240 дн када пенс занесет ему оригинал ИНН, раз не могут полюбовно пойти навстречу пожилому челу.ПС. В конце концов сделать дубликат ИНН можно за 3..4 дня. Ну если это не трудно пенсу. Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 03 чер, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз. Amethyst

Повідомлень: 307 З нами з: 05.05.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 17:42 citramon написав: Так клиент же и не возражает против разрыва отношений и закрытия счетов.

Даже заявление написал, что просит счет закрыть

А заявление начальник отделения не хочет принимать Так клиент же и не возражает против разрыва отношений и закрытия счетов.Даже заявление написал, что просит счет закрытьА заявление начальник отделения не хочет принимать

Пенсионный счет банк может закрыть только по уведомлению пенсионного фонда, нужно идти писать заявление не в банк, а в пенсионный. Пенсионный счет банк может закрыть только по уведомлению пенсионного фонда, нужно идти писать заявление не в банк, а в пенсионный. Sanio Повідомлень: 971 З нами з: 03.09.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 17:44 Sanio написав: citramon написав: Так клиент же и не возражает против разрыва отношений и закрытия счетов.

Даже заявление написал, что просит счет закрыть

А заявление начальник отделения не хочет принимать Так клиент же и не возражает против разрыва отношений и закрытия счетов.Даже заявление написал, что просит счет закрытьА заявление начальник отделения не хочет принимать

Пенсионный счет банк может закрыть только по уведомлению пенсионного фонда, нужно идти писать заявление не в банк, а в пенсионный. Пенсионный счет банк может закрыть только по уведомлению пенсионного фонда, нужно идти писать заявление не в банк, а в пенсионный.

Достаточно открыть обслуживание в др. банке. Достаточно открыть обслуживание в др. банке. Amethyst

Повідомлень: 307 З нами з: 05.05.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 18:55 citramon написав: Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.

Его отправили за оригиналом идентификационного кода.

Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.

Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.

Заявление принимать отказались. Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.Его отправили за оригиналом идентификационного кода.Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.Заявление принимать отказались.

Спасибо за ответ, ситуация прояснилась. Но со стороны банка формально здесь нет нарушений. Есть признаки злоупотребления правом, но это не наказуемо, даже если удастся доказать.

К сожалению, модель работы большинства (если не всех) банков в Украине такова, что отделения на местах не являются представительствами банка, осуществляющими юридические полномочия (кассы не рассматриваем, это вопрос отдельный). Юридическое представительство у них, как правило, только одно - головной офис. Поэтому ни в одно из отделений, формально, обращаться ни с какими вопросами нельзя. Просто эти добрые люди, которые там работают, помогают оформить и передать в головной офис ваш запрос, или даже дать какой-то ответ на него, действуя, в большинстве случаев, по доверенности. Но доверенность - вещь такая, как известно, она даёт право на совершение каких-либо действий, но не обязывает их совершать. Поэтому, даже если у конкретного сотрудника, например, того же начальника отделения, и есть право принимать заявления согласно закона об обращениях граждан, с его стороны не будет никакого нарушения, если он это сделать откажется. Юридически корректный способ добиться результата только один - рекомендованное почтовое отправление на адрес головного офиса, желательно с описью вложения.

Но мне кажется, что всё же проще и быстрее получить в налоговой администрации по месту жительства дубликат справки о присвоении идентификационного кода, ведь рано или поздно он всё равно потребуется, с ним уже пройти актуализацию, и закрыть счет в порядке банковского обслуживания (а не по закону об обращениях граждан), если ещё останется такое желание. Ну а альтернативные способы тут уже изложили в достаточном количестве. Правда, прежде чем предлагать "завесить" счёт на неопределенный срок (хоть маленький, но минус для банка в порядке создания ответных неудобств), надо бы поинтересоваться суммой застрявших на этом счету денег. Спасибо за ответ, ситуация прояснилась. Но со стороны банка формально здесь нет нарушений. Есть признаки злоупотребления правом, но это не наказуемо, даже если удастся доказать.К сожалению, модель работы большинства (если не всех) банков в Украине такова, что отделения на местах не являются представительствами банка, осуществляющими юридические полномочия (кассы не рассматриваем, это вопрос отдельный). Юридическое представительство у них, как правило, только одно - головной офис. Поэтому ни в одно из отделений, формально, обращаться ни с какими вопросами нельзя. Просто эти добрые люди, которые там работают, помогают оформить и передать в головной офис ваш запрос, или даже дать какой-то ответ на него, действуя, в большинстве случаев, по доверенности. Но доверенность - вещь такая, как известно, она даёт право на совершение каких-либо действий, но не обязывает их совершать. Поэтому, даже если у конкретного сотрудника, например, того же начальника отделения, и есть право принимать заявления согласно закона об обращениях граждан, с его стороны не будет никакого нарушения, если он это сделать откажется. Юридически корректный способ добиться результата только один - рекомендованное почтовое отправление на адрес головного офиса, желательно с описью вложения.Но мне кажется, что всё же проще и быстрее получить в налоговой администрации по месту жительства дубликат справки о присвоении идентификационного кода, ведь рано или поздно он всё равно потребуется, с ним уже пройти актуализацию, и закрыть счет в порядке банковского обслуживания (а не по закону об обращениях граждан), если ещё останется такое желание. Ну а альтернативные способы тут уже изложили в достаточном количестве. Правда, прежде чем предлагать "завесить" счёт на неопределенный срок (хоть маленький, но минус для банка в порядке создания ответных неудобств), надо бы поинтересоваться суммой застрявших на этом счету денег. M-Audio Повідомлень: 2239 З нами з: 23.03.11 Подякував: 394 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 19:04 ПриватБанк написав: Повторю питання: оригінал втрачено, завірених кольорових копій теж немає. Клієнт більше ніколи в цьому житті не зможе пройти актуалізацію даних за таких умов? Уточнюю: той папірець, який податкова видає у разі втрати, є дублікатом. Тобто не оригіналом, і не завіреною копією. Та ви й самі в попередньому повідомленні казали, що з дублікатом не можна. То все, глухий кут?

Клієнт може надати оригінал ідентифікаційного коду або завірену кольорову копію, згідно оригіналу. Клієнт може надати оригінал ідентифікаційного коду або завірену кольорову копію, згідно оригіналу.

Замість всієї цієї потертої писанини можна було б просто визнати, що дублікат, хоча і не є "оригіналом або завіреною кольоровою копією", теж підходить для актуалізації даних, і що написане нижче - невірно. Тим більше, що це насправді так і є, і заперечувати це безглуздо.



ПриватБанк написав: У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. Замість всієї цієї потертої писанини можна було б просто визнати, що дублікат, хоча і не є "оригіналом або завіреною кольоровою копією", теж підходить для актуалізації даних, і що написане нижче - невірно. Тим більше, що це насправді так і є, і заперечувати це безглуздо. M-Audio Повідомлень: 2239 З нами з: 23.03.11 Подякував: 394 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 19:24 M-Audio написав: ПриватБанк написав: Повторю питання: оригінал втрачено, завірених кольорових копій теж немає. Клієнт більше ніколи в цьому житті не зможе пройти актуалізацію даних за таких умов? Уточнюю: той папірець, який податкова видає у разі втрати, є дублікатом. Тобто не оригіналом, і не завіреною копією. Та ви й самі в попередньому повідомленні казали, що з дублікатом не можна. То все, глухий кут?

Клієнт може надати оригінал ідентифікаційного коду або завірену кольорову копію, згідно оригіналу. Клієнт може надати оригінал ідентифікаційного коду або завірену кольорову копію, згідно оригіналу.

Замість всієї цієї потертої писанини можна було б просто визнати, що дублікат, хоча і не є "оригіналом або завіреною кольоровою копією", теж підходить для актуалізації даних, і що написане нижче - невірно. Тим більше, що це насправді так і є, і заперечувати це безглуздо.



ПриватБанк написав: У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію. Замість всієї цієї потертої писанини можна було б просто визнати, що дублікат, хоча і не є "оригіналом або завіреною кольоровою копією", теж підходить для актуалізації даних, і що написане нижче - невірно. Тим більше, що це насправді так і є, і заперечувати це безглуздо.

меня еще в этой ситуации смешит то , что банк распечатывает клиенту свой договор вместе с черно-белой печатью на принтере и считает его оригиналом. или в привате ставят мокрые печати ? извините не знаю , никогда не был клиентом этого банка и не буду меня еще в этой ситуации смешит то , что банк распечатывает клиенту свой договор вместе с черно-белой печатью на принтере и считает его оригиналом. или в привате ставят мокрые печати ? извините не знаю , никогда не был клиентом этого банка и не буду citramon Повідомлень: 536 З нами з: 30.07.13 Подякував: 15 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 19:31 Re: Приватбанк citramon написав: извините не знаю извините не знаю

Клиент при открытии щота подписывает бумагу, шо согласен с таким коленкором: Приват ему типа факсимиле печати, а клиент ему цветной ИНН Клиент при открытии щота подписывает бумагу, шо согласен с таким коленкором: Приват ему типа факсимиле печати, а клиент ему цветной ИНН Amethyst

Повідомлень: 307 З нами з: 05.05.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 22:31 uaprofi написав: З.Ы.

и что касается юриздикций - зачем в каждой анкете спрашивают про штаты?

может кто знает что это за прикол? ))) З.Ы.и что касается юриздикций - зачем в каждой анкете спрашивают про штаты?может кто знает что это за прикол? )))

Если джон доу ответит что связан со штатами, то его дрюкнут на налоги и там и тут. Укрыться тут не получится. Это напоминает попытку тупого Депардье получить гражданство кацапии и и не платить Франции налоги, хрен там, взвыл, не выдержал условий кремля, вернул карлику паспорт и уехал обратно к себе в жабодавию.

Stringer написав: Штаты нещадно жарят санкциями пособников неуплаты налогов гражданами сша. Штаты нещадно жарят санкциями пособников неуплаты налогов гражданами сша.

100%. Если джон доу ответит что связан со штатами, то его дрюкнут на налоги и там и тут. Укрыться тут не получится. Это напоминает попытку тупого Депардье получить гражданство кацапии и и не платить Франции налоги, хрен там, взвыл, не выдержал условий кремля, вернул карлику паспорт и уехал обратно к себе в жабодавию.100%. Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 03 чер, 2021 22:38, всього редагувалось 1 раз. Maksi2 Повідомлень: 951 З нами з: 18.06.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 22:35 Amethyst написав: citramon написав: извините не знаю извините не знаю

Клиент при открытии щота подписывает бумагу, шо согласен с таким коленкором: Приват ему типа факсимиле печати, а клиент ему цветной ИНН Клиент при открытии щота подписывает бумагу, шо согласен с таким коленкором: Приват ему типа факсимиле печати, а клиент ему цветной ИНН

Сейчас в привате клиент подписывает даже не бумагу "живой" подписью, а расписывается пальцем на планшете сотрудника Сейчас в привате клиент подписывает даже не бумагу "живой" подписью, а расписывается пальцем на планшете сотрудника Oberon Повідомлень: 49 З нами з: 15.09.20 Подякував: 27 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8899890089018902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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