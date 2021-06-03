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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:41
citramon написав:
Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной.
Попробуйте с начем отд-я полюбовно решить проблему.
А нет, то можете обратиться в любой др. банк (рек-ю Альфу или ПУМБ) где с радостью откроют пенсу новый счет и сами в ПФУ переведут обслуживание себе. А Приват хай ждет 240 дн када пенс занесет ему оригинал ИНН, раз не могут полюбовно пойти навстречу пожилому челу.
ПС. В конце концов сделать дубликат ИНН можно за 3..4 дня. Ну если это не трудно пенсу.
Востаннє редагувалось Amethyst
в Чет 03 чер, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:42
citramon написав:
Так клиент же и не возражает против разрыва отношений и закрытия счетов.
Даже заявление написал, что просит счет закрыть
А заявление начальник отделения не хочет принимать
Пенсионный счет банк может закрыть только по уведомлению пенсионного фонда, нужно идти писать заявление не в банк, а в пенсионный.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:44
Sanio написав: citramon написав:
Так клиент же и не возражает против разрыва отношений и закрытия счетов.
Даже заявление написал, что просит счет закрыть
А заявление начальник отделения не хочет принимать
Пенсионный счет банк может закрыть только по уведомлению пенсионного фонда, нужно идти писать заявление не в банк, а в пенсионный.
Достаточно открыть обслуживание в др. банке.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:55
citramon написав:
Клиент пришел с оригиналом паспорта и копией идентификационного кода в банк получить пенсионную карту для выплат вместо просроченной. С теми же документами, с которыми когда-то открывал счет.
Его отправили за оригиналом идентификационного кода.
Клиент вернулся домой и не нашел оригинал идентификационного кода.
Повторно пришел в банк и написал заявление о закрытии счета. Заявление в рамках закона Про звернення громадян.
Заявление принимать отказались.
Спасибо за ответ, ситуация прояснилась. Но со стороны банка формально здесь нет нарушений. Есть признаки злоупотребления правом, но это не наказуемо, даже если удастся доказать.
К сожалению, модель работы большинства (если не всех) банков в Украине такова, что отделения на местах не являются представительствами банка, осуществляющими юридические полномочия (кассы не рассматриваем, это вопрос отдельный). Юридическое представительство у них, как правило, только одно - головной офис. Поэтому ни в одно из отделений, формально, обращаться ни с какими вопросами нельзя. Просто эти добрые люди, которые там работают, помогают оформить и передать в головной офис ваш запрос, или даже дать какой-то ответ на него, действуя, в большинстве случаев, по доверенности. Но доверенность - вещь такая, как известно, она даёт право на совершение каких-либо действий, но не обязывает их совершать. Поэтому, даже если у конкретного сотрудника, например, того же начальника отделения, и есть право принимать заявления согласно закона об обращениях граждан, с его стороны не будет никакого нарушения, если он это сделать откажется. Юридически корректный способ добиться результата только один - рекомендованное почтовое отправление на адрес головного офиса, желательно с описью вложения.
Но мне кажется, что всё же проще и быстрее получить в налоговой администрации по месту жительства дубликат справки о присвоении идентификационного кода, ведь рано или поздно он всё равно потребуется, с ним уже пройти актуализацию, и закрыть счет в порядке банковского обслуживания (а не по закону об обращениях граждан), если ещё останется такое желание. Ну а альтернативные способы тут уже изложили в достаточном количестве. Правда, прежде чем предлагать "завесить" счёт на неопределенный срок (хоть маленький, но минус для банка в порядке создания ответных неудобств), надо бы поинтересоваться суммой застрявших на этом счету денег.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:04
ПриватБанк написав:
Повторю питання: оригінал втрачено, завірених кольорових копій теж немає. Клієнт більше ніколи в цьому житті не зможе пройти актуалізацію даних за таких умов? Уточнюю: той папірець, який податкова видає у разі втрати, є дублікатом. Тобто не оригіналом, і не завіреною копією. Та ви й самі в попередньому повідомленні казали, що з дублікатом не можна. То все, глухий кут?
Клієнт може надати оригінал ідентифікаційного коду або завірену кольорову копію, згідно оригіналу.
Замість всієї цієї потертої писанини можна було б просто визнати, що дублікат, хоча і не є "оригіналом або завіреною кольоровою копією", теж підходить для актуалізації даних, і що написане нижче - невірно. Тим більше, що це насправді так і є, і заперечувати це безглуздо.
ПриватБанк написав:
У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:24
M-Audio написав: ПриватБанк написав:
Повторю питання: оригінал втрачено, завірених кольорових копій теж немає. Клієнт більше ніколи в цьому житті не зможе пройти актуалізацію даних за таких умов? Уточнюю: той папірець, який податкова видає у разі втрати, є дублікатом. Тобто не оригіналом, і не завіреною копією. Та ви й самі в попередньому повідомленні казали, що з дублікатом не можна. То все, глухий кут?
Клієнт може надати оригінал ідентифікаційного коду або завірену кольорову копію, згідно оригіналу.
Замість всієї цієї потертої писанини можна було б просто визнати, що дублікат, хоча і не є "оригіналом або завіреною кольоровою копією", теж підходить для актуалізації даних, і що написане нижче - невірно. Тим більше, що це насправді так і є, і заперечувати це безглуздо.
ПриватБанк написав:
У разі, якщо клієнту необхідно актуалізувати дані в базі банку, необхідно надати оригінал документу, а не дублікат чи сканкопію.
меня еще в этой ситуации смешит то , что банк распечатывает клиенту свой договор вместе с черно-белой печатью на принтере и считает его оригиналом. или в привате ставят мокрые печати ? извините не знаю , никогда не был клиентом этого банка и не буду
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Додано: Чет 03 чер, 2021 22:31
uaprofi написав:
З.Ы.
и что касается юриздикций - зачем в каждой анкете спрашивают про штаты?
может кто знает что это за прикол? )))
Если джон доу ответит что связан со штатами, то его дрюкнут на налоги и там и тут. Укрыться тут не получится. Это напоминает попытку тупого Депардье получить гражданство кацапии и и не платить Франции налоги, хрен там, взвыл, не выдержал условий кремля, вернул карлику паспорт и уехал обратно к себе в жабодавию.
Stringer написав:
Штаты нещадно жарят санкциями пособников неуплаты налогов гражданами сша.
100%.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Чет 03 чер, 2021 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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