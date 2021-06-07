Именно. Но там и качество копии не оставляло никаких сомнений, так как использовался первый попавшийся лазерный принтер.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:03
Именно. Но там и качество копии не оставляло никаких сомнений, так как использовался первый попавшийся лазерный принтер.
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:10
Приватбанк
От меня они домогаются свежих копий документов уже более полугода (с момента наступления 45-летия). Недели через 3 после вклейки в паспорт нового фото - через П24 предоставил им копию соотв. страницы паспорта и справки о присвоении ИНН (которая у них и так есть), но сделать актуализации ини так до сих пор и не удосужились.
Несколько раз общался с ТП из чата, но внятного ответа на вопросы зачем им копия страницы с первоначальным фото и могу ли я придти в отделение и забрать "неактуальные копии" предоставленные в 2015 и 2018-м годах так и не получил
При этом ЭЦП перевыпускал месяца 4 назад и она вполне рабочая.
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