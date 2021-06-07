Именно. Но там и качество копии не оставляло никаких сомнений, так как использовался первый попавшийся лазерный принтер.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 22:03
Именно. Но там и качество копии не оставляло никаких сомнений, так как использовался первый попавшийся лазерный принтер.
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:10
Приватбанк
От меня они домогаются свежих копий документов уже более полугода (с момента наступления 45-летия). Недели через 3 после вклейки в паспорт нового фото - через П24 предоставил им копию соотв. страницы паспорта и справки о присвоении ИНН (которая у них и так есть), но сделать актуализации ини так до сих пор и не удосужились.
Несколько раз общался с ТП из чата, но внятного ответа на вопросы зачем им копия страницы с первоначальным фото и могу ли я придти в отделение и забрать "неактуальные копии" предоставленные в 2015 и 2018-м годах так и не получил
При этом ЭЦП перевыпускал месяца 4 назад и она вполне рабочая.
Додано: Вів 08 чер, 2021 05:54
Re: Приватбанк
Возможно, документ не прошёл почему-то проверку. Сделайте фото под другим ракурсом.
А вдруг Вы эти страницы пришли в негодность. Документ уже недействительный. Поэтому и сделали такие требование
Додано: Вів 08 чер, 2021 08:09
Re: Приватбанк
Насколько я помню, при фотографировании документов для актуализации имеет значение ориентация получившегося фото: если (из-за положения телефона во время фотографирования) на сервера Привата фотка загружается перевернутой / развернутой на 90°, то такие снимки даже не рассматриваются и уведомление о необходимости актуализации продолжает висеть.
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:28
С каких пор в банки на должности экономистов стали нанимать криминалистов экспертов по правдоподобности мокрых печатей, качеству бумаги и характерному продавлению подписей?!
Прямо какая то фантастика. Заламинируйте их, если реально по жизни вам такие кретины попадаются в банках
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:18
Re: Приватбанк
Тут не нужно быть экспертом, достаточно обычной внимательности. Любой базово образованный человек с нормальным зрением и без диагноза "идиотия" прекрасно увидит разницу между печатью, вышедшей из-под принтера и поставленной чернильным штампом. Так же и с живой подписью шариковой ручкой. Просто взгляните при хорошем освещении на обратные стороны оригинала и копии, сделанной без выдумки.
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