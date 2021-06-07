Додано: Пон 07 чер, 2021 22:10

MASolomko написав: candle645 написав: ...бесплатный способ получить ЭЦП и актуализация для этого не требуется... ...бесплатный способ получить ЭЦП и актуализация для этого не требуется... В ряде случаев требуется. Нельзя оформить ни КЭП в файле, ни подписать онлайн-КЭПом. В ряде случаев требуется. Нельзя оформить ни КЭП в файле, ни подписать онлайн-КЭПом.

От меня они домогаются свежих копий документов уже более полугода (с момента наступления 45-летия). Недели через 3 после вклейки в паспорт нового фото - через П24 предоставил им копию соотв. страницы паспорта и справки о присвоении ИНН (которая у них и так есть), но сделать актуализации ини так до сих пор и не удосужились.Несколько раз общался с ТП из чата, но внятного ответа на вопросы зачем им копия страницы с первоначальным фото и могу ли я придти в отделение и забрать "неактуальные копии" предоставленные в 2015 и 2018-м годах так и не получилПри этом ЭЦП перевыпускал месяца 4 назад и она вполне рабочая.