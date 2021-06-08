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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8903890489058906
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:54

  nighthawk5 написав:Я чогось з тою актуалізацією не розумію - якщо віддалено вони фото документів бракують, коли приходиш зі своїми - теж, то невже нема варіанту прийти у відділення і хай там роблять собі копії тих документів так як хочуть і все актуалізують?

Зазвичай у відділенні так і роблять - планшетом фотографують оригінали документів і просять поставити підпис на екрані і все, ксерокопії ні сторінок паспорта, ні довідки РНОКПП не роблять. Оскільки актуалізація здійснюється у Дніпрі і лише на підставі фотокопій, тому вимагають мати оригінали документів для актуалізації у відділенні. Всі принесені ксерокопії ніхто не зберігає у відділенні, все йде у смітник, тому приносити і залишати копії на папері не бажано.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:50

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Зачем??? Сравнивать, переворачивать на обратную сторону, искать хорошее освещение? Вот зачем это делать работнику банка? чтобы что?
Чтобы выполнить требования внутреннего регламента банка, например. Случаи отказа принимать копию ИНН были? - вагон и тележка, включая меня. Но так как я пришел в банк за конкретным банковским продуктом, а не за скандалом на пустом месте - не развалился и без истерик показал оригинал.

А внутренние регламенты наверняка соответствуют постанове НБУ о финмоне, в которой таки требуются оригиналы (неожиданно)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/1 ... 65.pdf?v=4
Додаток 2
Порядок ідентифікації, верифікації клієнта
12. Банк отримує ідентифікаційний документ під час здійснення
верифікації клієнта ‒ фізичної особи (у тому числі неповнолітньої)/фізичної
особи-підприємця або фізичної особи ‒ представника клієнта шляхом:
1) пред’явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності
...
13. Факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення
верифікації банк документує шляхом використання будь-якого з таких способів:
1) виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з
оригіналу ідентифікаційного документа

То есть прямым текстом написано - неси оригиналы, а копии банк сделает сам.
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