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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8903890489058906 Додано: Вів 08 чер, 2021 19:54 nighthawk5 написав: Я чогось з тою актуалізацією не розумію - якщо віддалено вони фото документів бракують, коли приходиш зі своїми - теж, то невже нема варіанту прийти у відділення і хай там роблять собі копії тих документів так як хочуть і все актуалізують? Я чогось з тою актуалізацією не розумію - якщо віддалено вони фото документів бракують, коли приходиш зі своїми - теж, то невже нема варіанту прийти у відділення і хай там роблять собі копії тих документів так як хочуть і все актуалізують?

Зазвичай у відділенні так і роблять - планшетом фотографують оригінали документів і просять поставити підпис на екрані і все, ксерокопії ні сторінок паспорта, ні довідки РНОКПП не роблять. Оскільки актуалізація здійснюється у Дніпрі і лише на підставі фотокопій, тому вимагають мати оригінали документів для актуалізації у відділенні. Всі принесені ксерокопії ніхто не зберігає у відділенні, все йде у смітник, тому приносити і залишати копії на папері не бажано. Зазвичай у відділенні так і роблять - планшетом фотографують оригінали документів і просять поставити підпис на екрані і все, ксерокопії ні сторінок паспорта, ні довідки РНОКПП не роблять. Оскільки актуалізація здійснюється у Дніпрі і лише на підставі фотокопій, тому вимагають мати оригінали документів для актуалізації у відділенні. Всі принесені ксерокопії ніхто не зберігає у відділенні, все йде у смітник, тому приносити і залишати копії на папері не бажано. Sanio Повідомлень: 972 З нами з: 03.09.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 чер, 2021 22:50 Re: Приватбанк Stringer написав: Зачем??? Сравнивать, переворачивать на обратную сторону, искать хорошее освещение? Вот зачем это делать работнику банка? чтобы что? Зачем??? Сравнивать, переворачивать на обратную сторону, искать хорошее освещение? Вот зачем это делать работнику банка? чтобы что? Чтобы выполнить требования внутреннего регламента банка, например. Случаи отказа принимать копию ИНН были? - вагон и тележка, включая меня. Но так как я пришел в банк за конкретным банковским продуктом, а не за скандалом на пустом месте - не развалился и без истерик показал оригинал.



А внутренние регламенты наверняка соответствуют постанове НБУ о финмоне, в которой таки требуются оригиналы (неожиданно)

https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/1 ... 65.pdf?v=4

Додаток 2

Порядок ідентифікації, верифікації клієнта

12. Банк отримує ідентифікаційний документ під час здійснення

верифікації клієнта ‒ фізичної особи (у тому числі неповнолітньої)/фізичної

особи-підприємця або фізичної особи ‒ представника клієнта шляхом:

1) пред’явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності

...

13. Факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення

верифікації банк документує шляхом використання будь-якого з таких способів:

1) виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з

оригіналу ідентифікаційного документа

То есть прямым текстом написано - неси оригиналы, а копии банк сделает сам. Чтобы выполнить требования внутреннего регламента банка, например. Случаи отказа принимать копию ИНН были? - вагон и тележка, включая меня. Но так как я пришел в банк за конкретным банковским продуктом, а не за скандалом на пустом месте - не развалился и без истерик показал оригинал.А внутренние регламенты наверняка соответствуют постанове НБУ о финмоне, в которой таки требуются оригиналы (неожиданно)То есть прямым текстом написано - неси оригиналы, а копии банк сделает сам. Intento Повідомлень: 160 З нами з: 06.06.16 Подякував: 27 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8903890489058906 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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