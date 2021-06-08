nighthawk5 написав:Я чогось з тою актуалізацією не розумію - якщо віддалено вони фото документів бракують, коли приходиш зі своїми - теж, то невже нема варіанту прийти у відділення і хай там роблять собі копії тих документів так як хочуть і все актуалізують?
Зазвичай у відділенні так і роблять - планшетом фотографують оригінали документів і просять поставити підпис на екрані і все, ксерокопії ні сторінок паспорта, ні довідки РНОКПП не роблять. Оскільки актуалізація здійснюється у Дніпрі і лише на підставі фотокопій, тому вимагають мати оригінали документів для актуалізації у відділенні. Всі принесені ксерокопії ніхто не зберігає у відділенні, все йде у смітник, тому приносити і залишати копії на папері не бажано.
Stringer написав:Зачем??? Сравнивать, переворачивать на обратную сторону, искать хорошее освещение? Вот зачем это делать работнику банка? чтобы что?
Чтобы выполнить требования внутреннего регламента банка, например. Случаи отказа принимать копию ИНН были? - вагон и тележка, включая меня. Но так как я пришел в банк за конкретным банковским продуктом, а не за скандалом на пустом месте - не развалился и без истерик показал оригинал.
Додаток 2 Порядок ідентифікації, верифікації клієнта 12. Банк отримує ідентифікаційний документ під час здійснення верифікації клієнта ‒ фізичної особи (у тому числі неповнолітньої)/фізичної особи-підприємця або фізичної особи ‒ представника клієнта шляхом: 1) пред’явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності ... 13. Факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації банк документує шляхом використання будь-якого з таких способів: 1) виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа
То есть прямым текстом написано - неси оригиналы, а копии банк сделает сам.