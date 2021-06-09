nighthawk5 написав:Я чогось з тою актуалізацією не розумію - якщо віддалено вони фото документів бракують, коли приходиш зі своїми - теж, то невже нема варіанту прийти у відділення і хай там роблять собі копії тих документів так як хочуть і все актуалізують?
Зазвичай у відділенні так і роблять - планшетом фотографують оригінали документів і просять поставити підпис на екрані і все, ксерокопії ні сторінок паспорта, ні довідки РНОКПП не роблять. Оскільки актуалізація здійснюється у Дніпрі і лише на підставі фотокопій, тому вимагають мати оригінали документів для актуалізації у відділенні. Всі принесені ксерокопії ніхто не зберігає у відділенні, все йде у смітник, тому приносити і залишати копії на папері не бажано.
Stringer написав:Зачем??? Сравнивать, переворачивать на обратную сторону, искать хорошее освещение? Вот зачем это делать работнику банка? чтобы что?
Чтобы выполнить требования внутреннего регламента банка, например. Случаи отказа принимать копию ИНН были? - вагон и тележка, включая меня. Но так как я пришел в банк за конкретным банковским продуктом, а не за скандалом на пустом месте - не развалился и без истерик показал оригинал.
Додаток 2 Порядок ідентифікації, верифікації клієнта 12. Банк отримує ідентифікаційний документ під час здійснення верифікації клієнта ‒ фізичної особи (у тому числі неповнолітньої)/фізичної особи-підприємця або фізичної особи ‒ представника клієнта шляхом: 1) пред’явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності ... 13. Факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації банк документує шляхом використання будь-якого з таких способів: 1) виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа
То есть прямым текстом написано - неси оригиналы, а копии банк сделает сам.
Stringer написав:Зачем??? Сравнивать, переворачивать на обратную сторону, искать хорошее освещение? Вот зачем это делать работнику банка? чтобы что?
Чтобы выполнить требования внутреннего регламента банка, например. Случаи отказа принимать копию ИНН были? - вагон и тележка, включая меня. Но так как я пришел в банк за конкретным банковским продуктом, а не за скандалом на пустом месте - не развалился и без истерик показал оригинал.
Додаток 2 Порядок ідентифікації, верифікації клієнта 12. Банк отримує ідентифікаційний документ під час здійснення верифікації клієнта ‒ фізичної особи (у тому числі неповнолітньої)/фізичної особи-підприємця або фізичної особи ‒ представника клієнта шляхом: 1) пред’явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності ... 13. Факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації банк документує шляхом використання будь-якого з таких способів: 1) виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа
То есть прямым текстом написано - неси оригиналы, а копии банк сделает сам.
Тут читаем, а тут рыбу заворачивали А как же базовое образование? Из вашей же ссылки - "19) ідентифікаційний документ – паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів;"
Верх абсурда, коли копіюють і завіряють підписом ІД-картку, це так якби флешку чи диск копіювали. В той же час дотепер банки не мають кардрідерів чи хоча би програм для опрацювання ІД-карток.
Речь о бесплатном приложении UAPassportReader, которое Национальный банк Украины запустил в мае 2020 года. Установив его, нужно поднести смартфон к биометрическому паспорту или ID-карте и нажать кнопку "Сканировать". С помощью NFC-чипа телефона все паспортные данные владельца документа отобразятся в приложении и их можно будет сохранить в формате PDF. Сразу же после запуска приложения пресс-служба НБУ отметила, что оно избавит учреждения от необходимости покупать дорогие считыватели, а рядовым украинцам не нужно будет носить с собой справку о месте регистрации. Альтернативой является мобильное приложение "Дія". В апреле 2020 года Кабмин принял для этого два постановления. Первым документом правительство приравняло электронные загранпаспорта или ID-карты, загруженные в приложение, к полноценным документам (неважно, бумажным и пластиковым), вторым — внесло в список документов, которые содержатся в приложении, свидетельство о рождении и актуальную прописку. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... it-382906/
Ой+ написав:Верх абсурда, коли копіюють і завіряють підписом ІД-картку, це так якби флешку чи диск копіювали. В той же час дотепер банки не мають кардрідерів чи хоча би програм для опрацювання ІД-карток.
Таким чином банкіри отримують додатковий підпис, що мол ви нам самі підписали копіі, а не ми скопіювали вкрадені. Але це дійсно тупо, сподіваюсь що воно колись вже зникне. Щодо ІД-карток, для їхнього зчитування потрібен лише смартфон з NFC, та додаток який лежить у плей маркеті у відкритому доступі. Якщо вже приват зміг закупити планшети и просить малювати на них пальцями підписи, то і інші зможуть почати працювати з ІД-картками. Звістно, якщо їх нагнути цих інших, наприклад якоюсь там постановою. Вкраїні вже 7 років ІД-картки, а ніхто не хоче їх читати. Треба як завжди, примусово змусити, тоді почнуть.
Внесу свою «лепту» в описание качества работы Приват Банка (далее – банк)
Несколько лет назад ребенок уехал получать образование за рубеж. Поскольку образование на языке страны пребывание в гос вузах (за рубежом) бесплатное, ребенок выучил язык страны пребывания, успешно поступил в гос вуз и обучается бесплатно. Для экстренных случаев ребенок получил в банке карточку, чтобы мы, как его родители, могли оперативно решать фин. проблемы ребенка. В январе 2021, будучи в Украине, мы заставили ребенка зайти в банк и актуализировать всю!!! информацию обо всем и всех… сделав это и получив от банка одобрямс мол все ок со всеми его документами ребенок выехал из страны. 07 мая 2021 мы получаем заказное письмо из банка с требованием к ребенку актуализировать данные и предоставить справку о доходах ребенка. И вот здесь начинается ад на земле, который длиться уже более месяца. Необходимо заметить что мы, родители ребенка, имели неосторожность поработать в гос. структурах, и, согласно Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (щодо визначення терміну "національні публічні діячі") мы, а также наши дети являемся «прокаженными» для банковской системы Украины… Итак, получив вышеуказанное письмо из банка, ребенок задал вопрос в чате, мол, я же актуализировал все и всех в киеве 3 мес. назад. Ответ сотрудника банка в очередной раз порадовал своей беспринципностью и ложью – ничего не знаем о ваших документах. Ок. ребенок повторно все отправил. Однако ребенку также сказали указать источник происхождения его средств. Ребенок от руки написал объяснительную, мол, учусь в другой стране, получаю стипендию, денежные средства через банк не проходят и тд. Банк принял этот документ, проверил и прислал смс мол документы приняты, проверены и все ок. Однако 07/06/2021 ребенку уже позвонили из банка и сказали, что заблокируют его карту, так как он не предоставил банку справку о доходах своих родителей!!!??? WTF!!!!??? Поскольку в чате банка сидят попугаи отвечающие по распечатанному алгоритму, соответственно решить что-либо в чате было невозможно. При этом все наши попытки выяснить что на самом деле происходит не увенчались успехом. Т.е. нам, как родителям, ничего не положено знать о ситуации с картой ребенка, зато ребенку необходимо предоставить справку о доходах родителей… ладно идем далее… В письме из банка (предоставить документы и тд) было указано 15 документов которые являются для банка подтверждающими документами о происхождении средств. Поскольку для обучения ребенка за рубежом деньги берутся от продажи движимого имущества, проданного в 2019г., соответственно договор купли/продажи этого имущества и был предоставлен ребенку, а он, уже предоставил этот документ в чат банку. Проходит пару дней и приходит смс – документ не принят. Опять чат, опять попугаи банка, снова ничего не знают и не понимают. Наконец один из сотрудников банка написал в чат что, мол, документ не принят, так как банку не предоставлено «право» на объект движимого имущества. Вопросы о том что это за «право» попугаям банка естественно ни к чему не привели. Ради прикола спросили банк – может под «правом» вы имеете в виду тех паспорт на автомобиль. Попугай ответил – да! Именно тех паспорт вы не предоставили. Спрашиваем на каком основании вы требуете тех паспорт. Ответ – а чтобы убедиться, что вы имели право продать свой автомобиль. WTF!!!!??? Пишем попугаю – в том, что мы имели право продавать свой автомобиль, убедился сотрудник сервисного центра полиции, который заверил договор купли/продажи. Ответ попугая – банку нужен тех паспорт… ладно – предоставляем тех паспорт – благо понимаем, где мы живем и храним все скан копии документов. Приняв документы, банк замолчал на пару минут, а потом родил новый перл – согласно требованиям банка нам необходима справка о доходах родителей. Задаем вопрос – а чем вас не устраивает договор купли/продажи. Ответ банка – у нас такие требования. В частной беседе, при личном посещении банка, менеджер банка сказал нам, что банк в 90% не принимает никакие документы (указанные в письмах счастья как документы подтверждающие источник происхождения средств), а требует и принимает только справку о доходах Итак, месяц борьбы с банком прошел… быть клиентом банка, который нарушает свои же требования - это как играть с шулером в "динамические" шахматы, где, по желанию, шулера, в нашем случае банка, пешка превращается в королеву и тд. ну и желания иметь дело с банковской системой Украины все меньше и меньше