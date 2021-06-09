Додано: Чет 10 чер, 2021 12:46

Внесу свою «лепту» в описание качества работы Приват Банка (далее – банк)



Несколько лет назад ребенок уехал получать образование за рубеж. Поскольку образование на языке страны пребывание в гос вузах (за рубежом) бесплатное, ребенок выучил язык страны пребывания, успешно поступил в гос вуз и обучается бесплатно. Для экстренных случаев ребенок получил в банке карточку, чтобы мы, как его родители, могли оперативно решать фин. проблемы ребенка.

В январе 2021, будучи в Украине, мы заставили ребенка зайти в банк и актуализировать всю!!! информацию обо всем и всех… сделав это и получив от банка одобрямс мол все ок со всеми его документами ребенок выехал из страны.

07 мая 2021 мы получаем заказное письмо из банка с требованием к ребенку актуализировать данные и предоставить справку о доходах ребенка.

И вот здесь начинается ад на земле, который длиться уже более месяца. Необходимо заметить что мы, родители ребенка, имели неосторожность поработать в гос. структурах, и, согласно Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (щодо визначення терміну "національні публічні діячі") мы, а также наши дети являемся «прокаженными» для банковской системы Украины…

Итак, получив вышеуказанное письмо из банка, ребенок задал вопрос в чате, мол, я же актуализировал все и всех в киеве 3 мес. назад. Ответ сотрудника банка в очередной раз порадовал своей беспринципностью и ложью – ничего не знаем о ваших документах. Ок. ребенок повторно все отправил. Однако ребенку также сказали указать источник происхождения его средств. Ребенок от руки написал объяснительную, мол, учусь в другой стране, получаю стипендию, денежные средства через банк не проходят и тд. Банк принял этот документ, проверил и прислал смс мол документы приняты, проверены и все ок.

Однако 07/06/2021 ребенку уже позвонили из банка и сказали, что заблокируют его карту, так как он не предоставил банку справку о доходах своих родителей!!!??? WTF!!!!???

Поскольку в чате банка сидят попугаи отвечающие по распечатанному алгоритму, соответственно решить что-либо в чате было невозможно. При этом все наши попытки выяснить что на самом деле происходит не увенчались успехом. Т.е. нам, как родителям, ничего не положено знать о ситуации с картой ребенка, зато ребенку необходимо предоставить справку о доходах родителей… ладно идем далее…

В письме из банка (предоставить документы и тд) было указано 15 документов которые являются для банка подтверждающими документами о происхождении средств.

Поскольку для обучения ребенка за рубежом деньги берутся от продажи движимого имущества, проданного в 2019г., соответственно договор купли/продажи этого имущества и был предоставлен ребенку, а он, уже предоставил этот документ в чат банку. Проходит пару дней и приходит смс – документ не принят. Опять чат, опять попугаи банка, снова ничего не знают и не понимают. Наконец один из сотрудников банка написал в чат что, мол, документ не принят, так как банку не предоставлено «право» на объект движимого имущества. Вопросы о том что это за «право» попугаям банка естественно ни к чему не привели. Ради прикола спросили банк – может под «правом» вы имеете в виду тех паспорт на автомобиль. Попугай ответил – да! Именно тех паспорт вы не предоставили. Спрашиваем на каком основании вы требуете тех паспорт. Ответ – а чтобы убедиться, что вы имели право продать свой автомобиль. WTF!!!!???

Пишем попугаю – в том, что мы имели право продавать свой автомобиль, убедился сотрудник сервисного центра полиции, который заверил договор купли/продажи. Ответ попугая – банку нужен тех паспорт… ладно – предоставляем тех паспорт – благо понимаем, где мы живем и храним все скан копии документов.

Приняв документы, банк замолчал на пару минут, а потом родил новый перл – согласно требованиям банка нам необходима справка о доходах родителей. Задаем вопрос – а чем вас не устраивает договор купли/продажи. Ответ банка – у нас такие требования.

В частной беседе, при личном посещении банка, менеджер банка сказал нам, что банк в 90% не принимает никакие документы (указанные в письмах счастья как документы подтверждающие источник происхождения средств), а требует и принимает только справку о доходах

Итак, месяц борьбы с банком прошел… быть клиентом банка, который нарушает свои же требования - это как играть с шулером в "динамические" шахматы, где, по желанию, шулера, в нашем случае банка, пешка превращается в королеву и тд. ну и желания иметь дело с банковской системой Украины все меньше и меньше