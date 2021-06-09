ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 15:42
Re: Приватбанк
ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:10
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