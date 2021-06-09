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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8904890589068907
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:42

Re: Приватбанк

  almak написав:В частной беседе, при личном посещении банка, менеджер банка сказал нам, что банк в 90% не принимает никакие документы (указанные в письмах счастья как документы подтверждающие источник происхождения средств), а требует и принимает только справку о доходах
ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
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  Квесторе_поверніться написав:Можна пластик в відділенні взяти.

Так, у відділенні. Але я думав, що для того, аби йти відділення лише 1 раз (забрати) потрібно попередньо зробити замовлення (через Інтернет). Чи це якось інакше робиться? Карта Універсальна Gold.
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