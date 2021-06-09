ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:42
Re: Приватбанк
ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:10
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:12
Спочатку у відділенні береться болванка (пластик), а потім у приват24 прив'язуєте її замість старої картки.
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:01
При перевипуску картки в Приват24 ви можете обрати варіант з віртуальною карткою (без пластику) або перевипуск на пластикову картку, яку отримали у відділенні чи від кур'єра. У випадку з віртуальною карткою номер генерується автоматично.
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