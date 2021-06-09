almak написав:В частной беседе, при личном посещении банка, менеджер банка сказал нам, что банк в 90% не принимает никакие документы (указанные в письмах счастья как документы подтверждающие источник происхождения средств), а требует и принимает только справку о доходах
ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
Rebel написав:При переоформленні картки (пластик) в privat24 сайт вимагає ввести номер нової картки. Це я сам маю його генерувати? Чи як?
При перевипуску картки в Приват24 ви можете обрати варіант з віртуальною карткою (без пластику) або перевипуск на пластикову картку, яку отримали у відділенні чи від кур'єра. У випадку з віртуальною карткою номер генерується автоматично.
MASolomko написав:А як Ви робили авторизацію в терміналі? Якщо так, то як?
Не зрозумів питання. Під "нормальним терміналом" я мав на увазі "банкомат" - з лотком та необхідністю вставити фізичну картку. З віртуальною ж картою я можу скористатись лише терміналом типу IBox, де поповнення здійснюється через номер картки - в ньому обмеження 5К на транзакцію.
Приємне враження від Привата - зі столу операціоніста "пропала" рекламка по депозитах. Усьо, депозити не в планах , нікому не потрібні - весь упор на кредитування. Ось такий локомотив по ставках - раніше задирав вверх, нині топчуть до низу. З однієї крайності в іншу.