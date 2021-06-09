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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8905890689078908>
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:42

Re: Приватбанк

  almak написав:В частной беседе, при личном посещении банка, менеджер банка сказал нам, что банк в 90% не принимает никакие документы (указанные в письмах счастья как документы подтверждающие источник происхождения средств), а требует и принимает только справку о доходах
ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:10

  Квесторе_поверніться написав:Можна пластик в відділенні взяти.

Так, у відділенні. Але я думав, що для того, аби йти відділення лише 1 раз (забрати) потрібно попередньо зробити замовлення (через Інтернет). Чи це якось інакше робиться? Карта Універсальна Gold.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:12

  Rebel написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна пластик в відділенні взяти.

Так, у відділенні. Але я думав, що для того, аби йти відділення лише 1 раз (забрати) потрібно попередньо зробити замовлення (через Інтернет). Чи це якось інакше робиться? Карта Універсальна Gold.

Спочатку у відділенні береться болванка (пластик), а потім у приват24 прив'язуєте її замість старої картки.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:01

  Rebel написав:При переоформленні картки (пластик) в privat24 сайт вимагає ввести номер нової картки. Це я сам маю його генерувати? Чи як?


При перевипуску картки в Приват24 ви можете обрати варіант з віртуальною карткою (без пластику) або перевипуск на пластикову картку, яку отримали у відділенні чи від кур'єра. У випадку з віртуальною карткою номер генерується автоматично.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:42

Re: Приватбанк

  Rebel написав:Але я думав, що для того, аби йти відділення лише 1 раз (забрати) потрібно попередньо зробити замовлення (через Інтернет).
Замовити картку через Інтернет можна на цьому сайті carddesign.privatbank.ua, але зараз не всіх містах доставляють картки кур'єром. При цьому послуга платна, але замість бомж-картки, яку можна отримати у відділенні, можна замовити іменну карту з фото + індивідуальний дизайн лицевої сторони.

  almak написав:мы заставили ребенка зайти в банк и актуализировать всю!!!
Можна актуализировать паспортные и анкетные данные. Хз, что там в отделении менеджер дал актуализировать.

almak, а сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах/источника выплаченных доходов, которую можно заказать в кабинете физлица налоговой не проканает?

Вообще, переписку желательно вести через help@pb.ua, там порой качество выше. А когда начинают не внятное писать, то лучше через тот канал высылать электронное обращение для регистрации.

ps Ребёнок может зайти в свой Приват24 и посмотреть что требуется актуализировать?
pps Вот полный список документов, которые канают для происхождения средств.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:00

  Ferlakur написав:Спочатку у відділенні береться болванка (пластик), а потім у приват24 прив'язуєте її замість старої картки.

Дякую, сам ніколи б не здогадався про такий порядок дій. :lol:

  ПриватБанк написав:При перевипуску картки в Приват24 ви можете обрати варіант з віртуальною карткою

Я таке вже робив. В результаті втратив можливість вносити кошти через нормальний термінал (з лотком і без обмеження <5000).
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:07

  cohan написав:зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?

Щоб підкреслити вашу індивідуальність https://gazeta.ua/articles/life/_privat ... ok/1036863
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:12

Re: Приватбанк

  Rebel написав:В результаті втратив можливість вносити кошти через нормальний термінал (з лотком і без обмеження <5000).
А як Ви робили авторизацію в терміналі? Якщо так, то як?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:15

  MASolomko написав:А як Ви робили авторизацію в терміналі? Якщо так, то як?

Не зрозумів питання.
Під "нормальним терміналом" я мав на увазі "банкомат" - з лотком та необхідністю вставити фізичну картку.
З віртуальною ж картою я можу скористатись лише терміналом типу IBox, де поповнення здійснюється через номер картки - в ньому обмеження 5К на транзакцію.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:21

Приємне враження від Привата - зі столу операціоніста "пропала" рекламка по депозитах.
Усьо, депозити не в планах , нікому не потрібні - весь упор на кредитування.
Ось такий локомотив по ставках - раніше задирав вверх, нині топчуть до низу. З однієї крайності в іншу.
Goodman
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