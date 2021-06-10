ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:42
Re: Приватбанк
ну, анекдот про охоту, медведей и мужика бородат ("мужик, ну признайся, ты же ходишь сюда совсем не на охоту"), а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:10
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:12
Спочатку у відділенні береться болванка (пластик), а потім у приват24 прив'язуєте її замість старої картки.
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:01
При перевипуску картки в Приват24 ви можете обрати варіант з віртуальною карткою (без пластику) або перевипуск на пластикову картку, яку отримали у відділенні чи від кур'єра. У випадку з віртуальною карткою номер генерується автоматично.
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:42
Re: Приватбанк
Замовити картку через Інтернет можна на цьому сайті
Можна актуализировать паспортные и анкетные данные. Хз, что там в отделении менеджер дал актуализировать.
almak, а сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах/источника выплаченных доходов, которую можно заказать в кабинете физлица налоговой не проканает?
Вообще, переписку желательно вести через help@pb.ua, там порой качество выше. А когда начинают не внятное писать, то лучше через тот канал высылать электронное обращение для регистрации.
ps Ребёнок может зайти в свой Приват24 и посмотреть что требуется актуализировать?
pps Вот полный список документов, которые канают для происхождения средств.
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:00
Дякую, сам ніколи б не здогадався про такий порядок дій.
Я таке вже робив. В результаті втратив можливість вносити кошти через нормальний термінал (з лотком і без обмеження <5000).
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:07
Щоб підкреслити вашу індивідуальність
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:12
Re: Приватбанк
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:15
Не зрозумів питання.
Під "нормальним терміналом" я мав на увазі "банкомат" - з лотком та необхідністю вставити фізичну картку.
З віртуальною ж картою я можу скористатись лише терміналом типу IBox, де поповнення здійснюється через номер картки - в ньому обмеження 5К на транзакцію.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:21
Приємне враження від Привата - зі столу операціоніста "пропала" рекламка по депозитах.
Усьо, депозити не в планах , нікому не потрібні - весь упор на кредитування.
Ось такий локомотив по ставках - раніше задирав вверх, нині топчуть до низу. З однієї крайності в іншу.
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