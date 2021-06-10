Не нужны депозиты в мире, где деньги можно одолжить задёшево непосредственно у того, кто их создаёт из ничего.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:26
Не нужны депозиты в мире, где деньги можно одолжить задёшево непосредственно у того, кто их создаёт из ничего.
Додано: Чет 10 чер, 2021 22:15
Re: Приватбанк
И они еще думают что мы не знаем об ихних алгоритмах. Тупое, шаблонное общение, все чего нет в шаблонах приводит их в ступор, ну оно и понятно, там же в основном студенты, просят повисеть на линии пока они проконсультируются со старшим (смены) более прохаванном попугае. А вообще печальная у вас история. Но вам следовало бы зная, где вы живете, побеспокоиться заранее о запасном банке и запасной (валютной) карте.
p.s. такая "поддержка" замечена примерно в половине банков БСУ.
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