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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8905890689078908
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:26

  Goodman написав:Приємне враження від Привата - зі столу операціоніста "пропала" рекламка по депозитах.
Усьо, депозити не в планах , нікому не потрібні - весь упор на кредитування.
Ось такий локомотив по ставках - раніше задирав вверх, нині топчуть до низу. З однієї крайності в іншу.

Не нужны депозиты в мире, где деньги можно одолжить задёшево непосредственно у того, кто их создаёт из ничего.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:15

Re: Приватбанк

  almak написав:Поскольку в чате банка сидят попугаи отвечающие по распечатанному алгоритму, соответственно решить что-либо в чате было невозможно.

И они еще думают что мы не знаем об ихних алгоритмах. Тупое, шаблонное общение, все чего нет в шаблонах приводит их в ступор, ну оно и понятно, там же в основном студенты, просят повисеть на линии пока они проконсультируются со старшим (смены) более прохаванном попугае. А вообще печальная у вас история. Но вам следовало бы зная, где вы живете, побеспокоиться заранее о запасном банке и запасной (валютной) карте.
p.s. такая "поддержка" замечена примерно в половине банков БСУ.
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  #<1 ... 8905890689078908
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