Не нужны депозиты в мире, где деньги можно одолжить задёшево непосредственно у того, кто их создаёт из ничего.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:26
Не нужны депозиты в мире, где деньги можно одолжить задёшево непосредственно у того, кто их создаёт из ничего.
Додано: Чет 10 чер, 2021 22:15
Re: Приватбанк
И они еще думают что мы не знаем об ихних алгоритмах. Тупое, шаблонное общение, все чего нет в шаблонах приводит их в ступор, ну оно и понятно, там же в основном студенты, просят повисеть на линии пока они проконсультируются со старшим (смены) более прохаванном попугае. А вообще печальная у вас история. Но вам следовало бы зная, где вы живете, побеспокоиться заранее о запасном банке и запасной (валютной) карте.
p.s. такая "поддержка" замечена примерно в половине банков БСУ.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:46
так и сделали )
но убивает наповал избирательный подход гос банка к трактовке как требования нбу так и к выполнению своих собственных инструкций кас проверки клиентов с позорным клеймом "PEP".
надеюсь законопроект 4218 скоро наберет силу и вакханалия с проверкой пэпов канет в Лету
Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:49
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:03
Re: Приватбанк
Маючи смартфон із інстальованим застосунком Приват24 можна:
— підійти до терміналу самообслуговування ПриватБанку, через застосунок зчитати QR-код (це авторизація) і свою цифрову картку можна поповнювати без комісії + робити інші операції;
— підійти до банкомату ПриватБанку, через застосунок у сервісах обрати розділ "Послуги" > Готівка > обрати картку й указати суму > ввести ПІН > відсканувати QR-код на банкоматі => можна зняти готівку;
— підійти в касу й з цифрової картки зняти кошти без додаткових комісії (яка є при відсутності пластику).
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:14
Попробую перефразировать вопрос: - а зачем вообще иметь дело с этим банком (понимаю Вы зарегистрировались на форуме только вчера - но среди местных завсегдатаем банк именуется не иначе как #зеленелайно)?
Как бы в Украине есть из чего выбрать - и ИМХО ощАД и #зеленелайно - это банки в которые следует обращаться только в случае если никаких других банков не осталось (такое действительно имеет место быть в небольших населенных пунктах, но судя по статусу РЕРа - Вы таки живете наверняка в крупном городе, где выбор банков таки есть). Я к примеру часто бываю за границей, но карту Привата в последний раз с собой туда брал 4 года назад (тогда банк был уже национализирован, но еще по инерции был довольно солидным, чего уже не скажешь по прошествии 4 лет ).
Поэтому мой вопрос - зачем именно в Приват - ведь есть банки луЧЧе и их много
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:21
MASolomko, описаного мною функціоналу, доступного через пластик, у цьому списку нема.
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