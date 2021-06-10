Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:14

almak написав: cohan написав: а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить? а - зачемходят в Приват, кто может объяснить?

а вы предпочитаете общаться с попугаями привата в чате или по тел 3700?

ходят в банк, к сожалению, чтобы попытаться решить проблему которую, как правило, создает банк... а вы предпочитаете общаться с попугаями привата в чате или по тел 3700?ходят в банк, к сожалению, чтобы попытаться решить проблему которую, как правило, создает банк...

Попробую перефразировать вопрос: - а зачем вообще иметь дело с этим банком (понимаю Вы зарегистрировались на форуме только вчера - но среди местных завсегдатаем банк именуется не иначе как #зеленелайно)?Как бы в Украине есть из чего выбрать - и ИМХО ощАД и #зеленелайно - это банки в которые следует обращаться только в случае если никаких других банков не осталось (такое действительно имеет место быть в небольших населенных пунктах, но судя по статусу РЕРа - Вы таки живете наверняка в крупном городе, где выбор банков таки есть). Я к примеру часто бываю за границей, но карту Привата в последний раз с собой туда брал 4 года назад (тогда банк был уже национализирован, но еще по инерции был довольно солидным, чего уже не скажешь по прошествии 4 лет).Поэтому мой вопрос - зачем именно в Приват - ведь есть банки луЧЧе и их много