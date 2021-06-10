|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:35
almak написав:Flamingo
имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6404
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1691 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему