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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8906890789088909
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:35

  almak написав:Flamingo

имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
Flamingo
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