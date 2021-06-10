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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8906890789088909
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:35

  almak написав:Flamingo

имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47

  Flamingo написав:
  almak написав:Flamingo

имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно

ЕЦП де ще є?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:56

  Son of Sun написав:
  Flamingo написав:
  almak написав:Flamingo

имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно

ЕЦП де ще є?

Вот разве что ЕЦП... На этом все преимущества заканчиваются, имхо. У большинства форумчан мнение о привате одно и оно неизменно - #зеленелайно.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:59

  Son of Sun написав:
  Flamingo написав:
  almak написав:Flamingo

имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно

ЕЦП де ще є?


а ЕЦП при BankID еще нужна? ну и при прочих Диях?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:59

  Son of Sun написав:
  Flamingo написав:
  almak написав:Flamingo

имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно

ЕЦП де ще є?

Я дико извиняюсь, но перед тем как что либо писать вклиниваясь в чей либо диалог - хорошо бы не писать ВААЩЕ а поинтересоваться историей вопроса ;). almak писал, что ребенок ехал на учебу за границу - и потому они открыли ему карту (или карты) в Привате, чтобы "его родители, могли оперативно решать фин. проблемы ребенка" (наверняка для каких-то операций). К чему тут ваш даже даже не ЭЦП, а КЭП (ЭЦП как бы это уже вчерашний день и его приват тоже уже я так думаю не выпускает)? :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:03

  Flamingo написав:
  almak написав:
  cohan написав:а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?

а вы предпочитаете общаться с попугаями привата в чате или по тел 3700?
ходят в банк, к сожалению, чтобы попытаться решить проблему которую, как правило, создает банк...

Попробую перефразировать вопрос: - а зачем вообще иметь дело с этим банком (понимаю Вы зарегистрировались на форуме только вчера - но среди местных завсегдатаем банк именуется не иначе как #зеленелайно)?

я добавлю - свой вопрос задавал в поставновке ув. Flamingo, но добвлю еще от себя с оговоркой - пожалуйста, не обижайтесь и не относите на свой счет: как в здравом уме можно пользоваться инструментом который по номеру карты или номеру телефона выдает твое ФИО а когда-то, поговаривают, и ИНН ? Очевидно для такого должны быть ну очень веские причины, вот их и ищем: примерно как воякам пенсию получать можно только в Ощаде...
cohan
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 8906890789088909
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