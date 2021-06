Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 8906890789088909 Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:35 almak написав: Flamingo



Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно

Flamingo 1

Повідомлень: 6405 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1692 раз.

Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47



ЕЦП де ще є?

Son of Sun Повідомлень: 852 З нами з: 25.04.14 Подякував: 100 раз. Подякували: 108 раз.

Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:56



Вот разве что ЕЦП... На этом все преимущества заканчиваются, имхо. У большинства форумчан мнение о привате одно и оно неизменно - #зеленелайно.

Oberon Повідомлень: 54 З нами з: 15.09.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 1 раз.

Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:59



а ЕЦП при BankID еще нужна? ну и при прочих Диях?

cohan Повідомлень: 1919 З нами з: 27.09.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 148 раз.

Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:59



Я дико извиняюсь, но перед тем как что либо писать вклиниваясь в чей либо диалог - хорошо бы не писать ВААЩЕ а поинтересоваться историей вопроса . almak писал, что ребенок ехал на учебу за границу - и потому они открыли ему карту (или карты) в Привате, чтобы "его родители, могли оперативно решать фин. проблемы ребенка" (наверняка для каких-то операций). К чему тут ваш даже даже не ЭЦП, а КЭП (ЭЦП как бы это уже вчерашний день и его приват тоже уже я так думаю не выпускает)?

Flamingo 1

Повідомлень: 6405 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1692 раз.

Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:03

Flamingo написав: almak написав: cohan написав: а - зачем на самом деле ходят в Приват, кто может объяснить?

а вы предпочитаете общаться с попугаями привата в чате или по тел 3700?

ходят в банк, к сожалению, чтобы попытаться решить проблему которую, как правило, создает банк...

Попробую перефразировать вопрос: - а зачем вообще иметь дело с этим банком (понимаю Вы зарегистрировались на форуме только вчера - но среди местных завсегдатаем банк именуется не иначе как #зеленелайно)?

