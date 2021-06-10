Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:59

Son of Sun написав: Flamingo написав: almak написав: Flamingo



имеем дело с приват скорее по привычке )

какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24? имеем дело с приват скорее по привычке )какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24? Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно

ЕЦП де ще є? ЕЦП де ще є?

Я дико извиняюсь, но перед тем как что либо писать вклиниваясь в чей либо диалог - хорошо бы не писать ВААЩЕ а поинтересоваться историей вопроса. almak писал, что ребенок ехал на учебу за границу - и потому они открыли ему карту (или карты) в Привате, чтобы "его родители, могли оперативно решать фин. проблемы ребенка" (наверняка для каких-то операций). К чему тут ваш даже даже не ЭЦП, а КЭП (ЭЦП как бы это уже вчерашний день и его приват тоже уже я так думаю не выпускает)?