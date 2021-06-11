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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:35
almak написав:Flamingo
имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47
Flamingo написав: almak написав:Flamingo
имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
ЕЦП де ще є?
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Son of Sun
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:56
Son of Sun написав: Flamingo написав: almak написав:Flamingo
имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
ЕЦП де ще є?
Вот разве что ЕЦП... На этом все преимущества заканчиваются, имхо. У большинства форумчан мнение о привате одно и оно неизменно - #зеленелайно.
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Oberon
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:59
Son of Sun написав: Flamingo написав: almak написав:Flamingo
имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
ЕЦП де ще є?
а ЕЦП при BankID еще нужна? ну и при прочих Диях?
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cohan
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:59
Son of Sun написав: Flamingo написав: almak написав:Flamingo
имеем дело с приват скорее по привычке )
какой банк вы можете порекомендовать с подобным функционалом как у приват24?
Уточните что именно есть в п24 такого что для вас важно. Потому как имхо там нет ничего особенного чего нельзя найти у других банков. Чтобы что либо посоветовать - нужно понимать что именно вам нужно
ЕЦП де ще є?
Я дико извиняюсь, но перед тем как что либо писать вклиниваясь в чей либо диалог - хорошо бы не писать ВААЩЕ а поинтересоваться историей вопроса
. almak писал, что ребенок ехал на учебу за границу - и потому они открыли ему карту (или карты) в Привате, чтобы "его родители, могли оперативно решать фин. проблемы ребенка" (наверняка для каких-то операций). К чему тут ваш даже даже не ЭЦП, а КЭП (ЭЦП как бы это уже вчерашний день и его приват тоже уже я так думаю не выпускает)?
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:03
Flamingo написав: almak написав: cohan написав:
а - зачем на самом деле
ходят в Приват, кто может объяснить?
а вы предпочитаете общаться с попугаями привата в чате или по тел 3700?
ходят в банк, к сожалению, чтобы попытаться решить проблему которую, как правило, создает банк...
Попробую перефразировать вопрос: - а зачем вообще иметь дело с этим банком (понимаю Вы зарегистрировались на форуме только вчера - но среди местных завсегдатаем банк именуется не иначе как #зеленелайно)?
я добавлю - свой вопрос задавал в поставновке ув. Flamingo, но добвлю еще от себя с оговоркой - пожалуйста, не обижайтесь и не относите на свой счет: как в здравом уме можно пользоваться инструментом который по номеру карты или номеру телефона выдает твое ФИО а когда-то, поговаривают, и ИНН ? Очевидно для такого должны быть ну очень веские
причины, вот их и ищем: примерно как воякам пенсию получать можно только в Ощаде...
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cohan
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:49
Добрый вечер, как отсюда можно выйти с универсальной без комиссии? СЕП вроде уже с комиссией, может регулярный платеж? Или только через депозит?
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kianushkolosov
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:31
Спасибо!
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kianushkolosov
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