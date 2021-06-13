Додано: Нед 13 чер, 2021 23:27

У меня произошла странная ситуация с возвратом средств с Aliexpress. Была произведена оплата за товар с валютной карты Приватбанка около месяца назад, поставщик товар не смог отправить, соответственно деньги должны быть возвращены. Aliexpress перечисляет назад деньги (35 дол), Приватбанк деньги не принимает и отправляет назад Aliexpress - приходит смс с текстом "відмова. операцію відхілено. довідка за тел 3700 або в чаті".

Дозвониться довольно проблематично в 3700. В чате оператор мне сказал "нажаль від торгової точки надійшов некоректний запит на зарахування. рекомендуємо звернутись до данного сервісу для детального уточнення. кошти поверені відправнику. потрібно щоб торгова точка відправила коректний запит". По существу больше у оператора выяснить ничего не получилось, какие ошибки допустила площадка Aliexpress в платежах, итп мне не рассказали.

Около трех месяцев назад деньги возвращались с этой площадки назад без каких либо отказов.

Очень сложно связаться с саппортом Aliexpress в плане платежей, к сожалению. Я попытался, но пока безуспешно. Aliexpress обрабатывает на вход и выход миллионы транзакций в день, как-то странно, что он допускает ошибки. Если честно, мне вообще в это не вериться. Возможно чтото изменилось в самом Приватбанке?

Хотелось бы получить какой-то комментарий от представителя, если это возможно.

Возможно тоже ктото сталкивался с данной проблемой, площадка Алиэкспресс в нашей стране довольно популярная всеже.