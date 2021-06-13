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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8907890889098910
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 23:27

У меня произошла странная ситуация с возвратом средств с Aliexpress. Была произведена оплата за товар с валютной карты Приватбанка около месяца назад, поставщик товар не смог отправить, соответственно деньги должны быть возвращены. Aliexpress перечисляет назад деньги (35 дол), Приватбанк деньги не принимает и отправляет назад Aliexpress - приходит смс с текстом "відмова. операцію відхілено. довідка за тел 3700 або в чаті".
Дозвониться довольно проблематично в 3700. В чате оператор мне сказал "нажаль від торгової точки надійшов некоректний запит на зарахування. рекомендуємо звернутись до данного сервісу для детального уточнення. кошти поверені відправнику. потрібно щоб торгова точка відправила коректний запит". По существу больше у оператора выяснить ничего не получилось, какие ошибки допустила площадка Aliexpress в платежах, итп мне не рассказали.
Около трех месяцев назад деньги возвращались с этой площадки назад без каких либо отказов.
Очень сложно связаться с саппортом Aliexpress в плане платежей, к сожалению. Я попытался, но пока безуспешно. Aliexpress обрабатывает на вход и выход миллионы транзакций в день, как-то странно, что он допускает ошибки. Если честно, мне вообще в это не вериться. Возможно чтото изменилось в самом Приватбанке?
Хотелось бы получить какой-то комментарий от представителя, если это возможно.
Возможно тоже ктото сталкивался с данной проблемой, площадка Алиэкспресс в нашей стране довольно популярная всеже.
overfin
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 23:45

overfin, какая карта (интернет, дигиталка, физическая) ?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 23:51

  Вкладчик1234 написав:overfin, какая карта (интернет, дигиталка, физическая) ?

физическая универсальная долларовая.
overfin
 
Повідомлень: 104
З нами з: 12.11.12
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 23:53

  overfin написав:
  Вкладчик1234 написав:overfin, какая карта (интернет, дигиталка, физическая) ?

физическая универсальная долларовая.

Тогда не знаю. Было предположение насчёт интернетки
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 14717
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8014 раз.
Подякували: 3885 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 00:00

  Вкладчик1234 написав:
  overfin написав:
  Вкладчик1234 написав:overfin, какая карта (интернет, дигиталка, физическая) ?

физическая универсальная долларовая.

Тогда не знаю. Было предположение насчёт интернетки

вот-вот, у меня тоже нет предположений( За лет 5 покупок на Али с приватвской карты, было около 20ти возвратов - все четко проходило, в т.ч. суммы более 200 дол. К тому же я прекрасно понимаю, что Али врядли чтото будет в своем механизме платежей менять, из-за того что приват "отлупливает" входящие платежи.
overfin
 
Повідомлень: 104
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  #<1 ... 8907890889098910
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