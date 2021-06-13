У меня произошла странная ситуация с возвратом средств с Aliexpress. Была произведена оплата за товар с валютной карты Приватбанка около месяца назад, поставщик товар не смог отправить, соответственно деньги должны быть возвращены. Aliexpress перечисляет назад деньги (35 дол), Приватбанк деньги не принимает и отправляет назад Aliexpress - приходит смс с текстом "відмова. операцію відхілено. довідка за тел 3700 або в чаті". Дозвониться довольно проблематично в 3700. В чате оператор мне сказал "нажаль від торгової точки надійшов некоректний запит на зарахування. рекомендуємо звернутись до данного сервісу для детального уточнення. кошти поверені відправнику. потрібно щоб торгова точка відправила коректний запит". По существу больше у оператора выяснить ничего не получилось, какие ошибки допустила площадка Aliexpress в платежах, итп мне не рассказали. Около трех месяцев назад деньги возвращались с этой площадки назад без каких либо отказов. Очень сложно связаться с саппортом Aliexpress в плане платежей, к сожалению. Я попытался, но пока безуспешно. Aliexpress обрабатывает на вход и выход миллионы транзакций в день, как-то странно, что он допускает ошибки. Если честно, мне вообще в это не вериться. Возможно чтото изменилось в самом Приватбанке? Хотелось бы получить какой-то комментарий от представителя, если это возможно. Возможно тоже ктото сталкивался с данной проблемой, площадка Алиэкспресс в нашей стране довольно популярная всеже.
Тогда не знаю. Было предположение насчёт интернетки
вот-вот, у меня тоже нет предположений( За лет 5 покупок на Али с приватвской карты, было около 20ти возвратов - все четко проходило, в т.ч. суммы более 200 дол. К тому же я прекрасно понимаю, что Али врядли чтото будет в своем механизме платежей менять, из-за того что приват "отлупливает" входящие платежи.
Подтверджаю, последнее время возвраты с али на приват приходят как "зарахування коштив". С год назад приходило правильно, как "рефанд" или "возврат". Как бы не пришлось еще потом финмону обьяснять происхождение. увы, есть банки с более выгодными курсами
overfin, топайте в отделение банка и попросите менеджера показать выписку по карте. Над выпиской поставьте птичку "Отображаться отказы и служебные операции" и внимательно изучите необходимую информацию по ней.
Плюс пишите письменное обращение согласно букве закона и высылайте его на help@pb.ua (пока свежие следы). Там более детально могут расследовать инцидент и разъяснить ситуацию.
ps Мне неправильный запрос на списание присылала автотранспортная компания за оплату проезда в городском транспорте.
ТАС про цю проблему знають (пов'язано з неправильними параметри при здійсненні операції + у ТАС із метою безпеки обмежує їх), обіцяли у платіжної системи дізнатися як правильно оброблювати дані (робив офіційний запит). Також штурмую транспортників, нехай правильно налаштовують POS-термінали.
almak написав:Flamingo был за границей. вошел в приват24 для оплаты коммуналки. система определила ip моего входа как чужой и соответственно последовал звонок на моб номер привязанный к моей карте привата. но роуминга со страной моего пребывания нет - соответственно верификация по телефону не проходит. обратился в поддержку с просьбой изменить верификацию. через 15мин у меня в приват24 стала верификация по пину карты. в подобной ситуации с альфабанком мне ответили ну ничего сделать нельзя. хотя бы эта одна возможность изменить верификацию стОит очень многого - по крайней мере для меня когда необходимо оплатить коммуналку родителям
Как то не увидел Ваше субботнее сообщение. Честно говоря теперь ничего не понимаю. Ранее вы писали что выбирали карту для ребенка учащегося за границей. Попросили совет карты какого банка еще можно использовать. На мой вопрос что именно вам важно для карт за границей - вы отвечаете о том что приват за границей, в стране где нет роуминга с украинскими операторами дал вам возможность входа в приват24. То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предоставит - тогда действительно - приват - ваше все. Продолжайте кушать Ваш кактус