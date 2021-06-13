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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16
Flamingo написав:
То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави
А моно?
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16
MASolomko написав:
Також штурмую транспортників, нехай правильно налаштовують POS-термінали.
Мої транспортники пішли простішим шляхом - просто убрали термінали після цих проблем з списанням/токено-халявщиками. Платимо по QR.
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