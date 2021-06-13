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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8908890989108911
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави

А моно?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16

  MASolomko написав:Також штурмую транспортників, нехай правильно налаштовують POS-термінали.

Мої транспортники пішли простішим шляхом - просто убрали термінали після цих проблем з списанням/токено-халявщиками. Платимо по QR.
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