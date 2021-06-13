А моно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16
Re: Приватбанк
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:35
Разве моно может предоставить "возможность входа в п24 по пин-коду карты"? )))
А если серьезно с Моней прошлой осенью у меня была такая ситуация - на Мальдивах, где как оказалось в то время у Водафона не было роуминга, у меня моня не захотел пополняться со Скунса на смешную сумму - 200 грн. В то время только начиналась эта эпопея с шаблонами у мони, которые лучше не редактировать. Я по телеге связался с поддержкой мони и попросил помощи - они долго парили мне мосК. Даже попросили снять видео экрана, что я за чем делаю. Сделал. После этого поддержка мони не нашла ничего лучшего как выкинуть меня из текущей сессии, предложив залогиниться. А мой телефон Водафон, а роуминга на Мальдивах нет - смс просто не придет. В общем помогли. В качестве решения проблемы предложили мне перерегить аппку на любой местный мобильный (ага щас - можно подумать что на острове курорте кто-то торгует симками мальдивских операторов, если там Вай-Фай даже под водой берет ), после чего я должен был бы связаться Моней по вайберу и по видео продемонстрировать поддержке Мони свой украинский ГРАЖДАНСКИЙ (не загран) паспорт + карту мони (естественно с собой я не брал ни того, ни другого). Поэтому за границей по Моне конечно можно долго входить в аппку по пину, но если вдруг случится какой шухер - то решить проблему будет или невозможно или ну очень сложно (хотя думаю по привату точно не легче)
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