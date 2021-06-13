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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8908890989108911
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави

А моно?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16

  MASolomko написав:Також штурмую транспортників, нехай правильно налаштовують POS-термінали.

Мої транспортники пішли простішим шляхом - просто убрали термінали після цих проблем з списанням/токено-халявщиками. Платимо по QR.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:35

  chipmunk написав:
  Flamingo написав:То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави

А моно?

Разве моно может предоставить "возможность входа в п24 по пин-коду карты"? ;))))
А если серьезно с Моней прошлой осенью у меня была такая ситуация - на Мальдивах, где как оказалось в то время у Водафона не было роуминга, у меня моня не захотел пополняться со Скунса на смешную сумму - 200 грн. В то время только начиналась эта эпопея с шаблонами у мони, которые лучше не редактировать. Я по телеге связался с поддержкой мони и попросил помощи - они долго парили мне мосК. Даже попросили снять видео экрана, что я за чем делаю. Сделал. После этого поддержка мони не нашла ничего лучшего как выкинуть меня из текущей сессии, предложив залогиниться. А мой телефон Водафон, а роуминга на Мальдивах нет - смс просто не придет. В общем помогли. В качестве решения проблемы предложили мне перерегить аппку на любой местный мобильный (ага щас - можно подумать что на острове курорте кто-то торгует симками мальдивских операторов, если там Вай-Фай даже под водой берет ;)), после чего я должен был бы связаться Моней по вайберу и по видео продемонстрировать поддержке Мони свой украинский ГРАЖДАНСКИЙ (не загран) паспорт + карту мони (естественно с собой я не брал ни того, ни другого). Поэтому за границей по Моне конечно можно долго входить в аппку по пину, но если вдруг случится какой шухер - то решить проблему будет или невозможно или ну очень сложно (хотя думаю по привату точно не легче)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:27

Re: Приватбанк

KVV, у нас разрешили возможность оплачивать только картами (другими устройствами нельзя).

Хотя можно было пойти через "Advice": платежные системы (Visa и Mastercard) могут в пределах определенных лимитов (небольших) и в определенных ситуациях подтверждать операции без обращения к банку и соответственно без проверки реального баланса на счёте/карте. Потом эти транзакции приходят в банк не в виде запросов на проверку баланса и снятие средств, а в виде безусловных указаний, обязательных к выполнению. Даже если денег нет на счёте, то эти операции (эдвайсы) банк обязан выполнять и они приводят к так называемому техническому овердрафту, по простому - загоняют остаток по карте в минус.

Вот как раз через advice от платёжной системы у меня произошло отклонение в Привате. :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:41

MASolomko
До біса такі операції - картку загубив і потім горя не оберешся.
klug
 
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