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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8908890989108911 Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16 Re: Приватбанк Flamingo написав: То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави

А моно? А моно? chipmunk Повідомлень: 8698 З нами з: 15.04.09 Подякував: 530 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16 MASolomko написав: Також штурмую транспортників, нехай правильно налаштовують POS-термінали. Також штурмую транспортників, нехай правильно налаштовують POS-термінали.

Мої транспортники пішли простішим шляхом - просто убрали термінали після цих проблем з списанням/токено-халявщиками. Платимо по QR. Мої транспортники пішли простішим шляхом - просто убрали термінали після цих проблем з списанням/токено-халявщиками. Платимо по QR. KVV Повідомлень: 809 З нами з: 29.11.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 09:35 chipmunk написав: Flamingo написав: То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави

А моно? А моно?

Разве моно может предоставить "возможность входа в п24 по пин-коду карты"? )))

А если серьезно с Моней прошлой осенью у меня была такая ситуация - на Мальдивах, где как оказалось в то время у Водафона не было роуминга, у меня моня не захотел пополняться со Скунса на смешную сумму - 200 грн. В то время только начиналась эта эпопея с шаблонами у мони, которые лучше не редактировать. Я по телеге связался с поддержкой мони и попросил помощи - они долго парили мне мосК. Даже попросили снять видео экрана, что я за чем делаю. Сделал. После этого поддержка мони не нашла ничего лучшего как выкинуть меня из текущей сессии, предложив залогиниться. А мой телефон Водафон, а роуминга на Мальдивах нет - смс просто не придет. В общем помогли. В качестве решения проблемы предложили мне перерегить аппку на любой местный мобильный (ага щас - можно подумать что на острове курорте кто-то торгует симками мальдивских операторов, если там Вай-Фай даже под водой берет ), после чего я должен был бы связаться Моней по вайберу и по видео продемонстрировать поддержке Мони свой украинский ГРАЖДАНСКИЙ (не загран) паспорт + карту мони (естественно с собой я не брал ни того, ни другого). Поэтому за границей по Моне конечно можно долго входить в аппку по пину, но если вдруг случится какой шухер - то решить проблему будет или невозможно или ну очень сложно (хотя думаю по привату точно не легче) Разве моно может предоставить "возможность входа впо пин-коду карты"?)))А если серьезно с Моней прошлой осенью у меня была такая ситуация - на Мальдивах, где как оказалось в то время у Водафона не было роуминга, у меня моня не захотел пополняться со Скунса на смешную сумму - 200 грн. В то время только начиналась эта эпопея с шаблонами у мони, которые лучше не редактировать. Я по телеге связался с поддержкой мони и попросил помощи - они долго парили мне мосК. Даже попросили снять видео экрана, что я за чем делаю. Сделал. После этого поддержка мони не нашла ничего лучшего как выкинуть меня из текущей сессии, предложив залогиниться. А мой телефон Водафон, а роуминга на Мальдивах нет - смс просто не придет. В общем помогли. В качестве решения проблемы предложили мне перерегить аппку на любой местный мобильный (ага щас - можно подумать что на острове курорте кто-то торгует симками мальдивских операторов, если там Вай-Фай даже под водой берет), после чего я должен был бы связаться Моней по вайберу и по видео продемонстрировать поддержке Мони свой украинский ГРАЖДАНСКИЙ (не загран) паспорт + карту мони (естественно с собой я не брал ни того, ни другого). Поэтому за границей по Моне конечно можно долго входить в аппку по пину, но если вдруг случится какой шухер - то решить проблему будет или невозможно или ну очень сложно (хотя думаю по привату точно не легче) Flamingo 1

Повідомлень: 6419 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1700 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 12:27 Re: Приватбанк



Хотя можно было пойти через "Advice": платежные системы (Visa и Mastercard) могут в пределах определенных лимитов (небольших) и в определенных ситуациях подтверждать операции без обращения к банку и соответственно без проверки реального баланса на счёте/карте. Потом эти транзакции приходят в банк не в виде запросов на проверку баланса и снятие средств, а в виде безусловных указаний, обязательных к выполнению. Даже если денег нет на счёте, то эти операции (эдвайсы) банк обязан выполнять и они приводят к так называемому техническому овердрафту, по простому - загоняют остаток по карте в минус.



Вот как раз через advice от платёжной системы у меня произошло отклонение в Привате. KVV, у нас разрешили возможность оплачивать только картами (другими устройствами нельзя).Хотя можно было пойти через "Advice": платежные системы (Visa и Mastercard) могут в пределах определенных лимитов (небольших) и в определенных ситуациях подтверждать операции без обращения к банку и соответственно без проверки реального баланса на счёте/карте. Потом эти транзакции приходят в банк не в виде запросов на проверку баланса и снятие средств, а в виде безусловных указаний, обязательных к выполнению. Даже если денег нет на счёте, то эти операции (эдвайсы) банк обязан выполнять и они приводят к так называемому техническому овердрафту, по простому - загоняют остаток по карте в минус.Вот как раз через advice от платёжной системы у меня произошло отклонение в Привате. MASolomko

Повідомлень: 3371 З нами з: 08.03.18 Подякував: 404 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 14:41 MASolomko

До біса такі операції - картку загубив і потім горя не оберешся. klug Повідомлень: 5806 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8908890989108911 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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