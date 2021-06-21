|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16
Flamingo написав:
То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави
А моно?
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8702
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:16
MASolomko написав:
Також штурмую транспортників, нехай правильно налаштовують POS-термінали.
Мої транспортники пішли простішим шляхом - просто убрали термінали після цих проблем з списанням/токено-халявщиками. Платимо по QR.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 821
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:35
chipmunk написав: Flamingo написав:
То есть для Вас в картах за границей самое важное это - иметь возможность входа в п24 по пин-коду карты
? Не ну такой полезной функции кроме привата действительно никто не предостави
А моно?
Разве моно может предоставить "возможность входа в п24
по пин-коду карты"?
)))
А если серьезно с Моней прошлой осенью у меня была такая ситуация - на Мальдивах, где как оказалось в то время у Водафона не было роуминга, у меня моня не захотел пополняться со Скунса на смешную сумму - 200 грн. В то время только начиналась эта эпопея с шаблонами у мони, которые лучше не редактировать. Я по телеге связался с поддержкой мони и попросил помощи - они долго парили мне мосК. Даже попросили снять видео экрана, что я за чем делаю. Сделал. После этого поддержка мони не нашла ничего лучшего как выкинуть меня из текущей сессии, предложив залогиниться. А мой телефон Водафон, а роуминга на Мальдивах нет - смс просто не придет. В общем помогли. В качестве решения проблемы предложили мне перерегить аппку на любой местный мобильный (ага щас - можно подумать что на острове курорте кто-то торгует симками мальдивских операторов, если там Вай-Фай даже под водой берет
), после чего я должен был бы связаться Моней по вайберу и по видео продемонстрировать поддержке Мони свой украинский ГРАЖДАНСКИЙ (не загран) паспорт + карту мони (естественно с собой я не брал ни того, ни другого). Поэтому за границей по Моне конечно можно долго входить в аппку по пину, но если вдруг случится какой шухер - то решить проблему будет или невозможно или ну очень сложно (хотя думаю по привату точно не легче)
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6453
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:27
KVV, у нас разрешили возможность оплачивать только картами (другими устройствами нельзя).
Хотя можно было пойти через "Advice": платежные системы (Visa и Mastercard) могут в пределах определенных лимитов (небольших) и в определенных ситуациях подтверждать операции без обращения к банку и соответственно без проверки реального баланса на счёте/карте. Потом эти транзакции приходят в банк не в виде запросов на проверку баланса и снятие средств, а в виде безусловных указаний, обязательных к выполнению. Даже если денег нет на счёте, то эти операции (эдвайсы) банк обязан выполнять и они приводят к так называемому техническому овердрафту, по простому - загоняют остаток по карте в минус.
Вот как раз через advice от платёжной системы у меня произошло отклонение в Привате.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3412
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:41
MASolomko
До біса такі операції - картку загубив і потім горя не оберешся.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5819
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:13
overfin написав:
У меня произошла странная ситуация с возвратом средств с Aliexpress. Была произведена оплата за товар с валютной карты Приватбанка около месяца назад, поставщик товар не смог отправить, соответственно деньги должны быть возвращены. Aliexpress перечисляет назад деньги (35 дол), Приватбанк деньги не принимает и отправляет назад Aliexpress - приходит смс с текстом "відмова. операцію відхілено. довідка за тел 3700 або в чаті".
Дозвониться довольно проблематично в 3700. В чате оператор мне сказал "нажаль від торгової точки надійшов некоректний запит на зарахування. рекомендуємо звернутись до данного сервісу для детального уточнення. кошти поверені відправнику. потрібно щоб торгова точка відправила коректний запит". По существу больше у оператора выяснить ничего не получилось, какие ошибки допустила площадка Aliexpress в платежах, итп мне не рассказали.
Около трех месяцев назад деньги возвращались с этой площадки назад без каких либо отказов.
Очень сложно связаться с саппортом Aliexpress в плане платежей, к сожалению. Я попытался, но пока безуспешно. Aliexpress обрабатывает на вход и выход миллионы транзакций в день, как-то странно, что он допускает ошибки. Если честно, мне вообще в это не вериться. Возможно чтото изменилось в самом Приватбанке?
Хотелось бы получить какой-то комментарий от представителя, если это возможно.
Возможно тоже ктото сталкивался с данной проблемой, площадка Алиэкспресс в нашей стране довольно популярная всеже.
Звернулись в особистому повідомленні для уточнення деталей платежу.
-
ПриватБанк
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 18.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:01
overfin написав:
У меня произошла странная ситуация с возвратом средств с Aliexpress. Была произведена оплата за товар с валютной карты Приватбанка около месяца назад, поставщик товар не смог отправить, соответственно деньги должны быть возвращены. Aliexpress перечисляет назад деньги (35 дол), Приватбанк деньги не принимает и отправляет назад Aliexpress - приходит смс с текстом "відмова. операцію відхілено. довідка за тел 3700 або в чаті".
Дозвониться довольно проблематично в 3700. В чате оператор мне сказал "нажаль від торгової точки надійшов некоректний запит на зарахування. рекомендуємо звернутись до данного сервісу для детального уточнення. кошти поверені відправнику. потрібно щоб торгова точка відправила коректний запит". По существу больше у оператора выяснить ничего не получилось, какие ошибки допустила площадка Aliexpress в платежах, итп мне не рассказали.
Около трех месяцев назад деньги возвращались с этой площадки назад без каких либо отказов.
Очень сложно связаться с саппортом Aliexpress в плане платежей, к сожалению. Я попытался, но пока безуспешно. Aliexpress обрабатывает на вход и выход миллионы транзакций в день, как-то странно, что он допускает ошибки. Если честно, мне вообще в это не вериться. Возможно чтото изменилось в самом Приватбанке?
Хотелось бы получить какой-то комментарий от представителя, если это возможно.
Возможно тоже ктото сталкивался с данной проблемой, площадка Алиэкспресс в нашей стране довольно популярная всеже.
возврат на али через диспут? или продавец просто переводит вам средства назад? попробуйте через диспут на али может тогда пойдет как рефанд
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6878
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:42
ol_zy написав:
возврат на али через диспут? или продавец просто переводит вам средства назад? попробуйте через диспут на али может тогда пойдет как рефанд
через диспут.
возврат прошел сегодня, не знаю кто решил (писал и на али и в ПБ), но сумма зачислилась.
-
overfin
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 12.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 11:58
Питання до представника Приватбанку.
Чи є діючим номер телефону банку для надсилання СМС +380920003700 у разі неможливості надіслати повідомлення на короткі номери 3700 чи 10060 (при відсутності грошей на рахунку чи з-закордону)? Чи актуальним для СМС-команд тепер є номер +380730003700?
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, Google Feedfetcher, malinin007
, MASolomko
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|