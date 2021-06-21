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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:54
Re: Приватбанк
Sanio, на сторінці про
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:52
Так, але цікаво чи даний номер справді залишився активним, бо була інформація, що Приват відмовився від номерів CDMA Піпл.нет на користь Лайфселл, зокрема що стосується VIP-лінії та підтримки Свіфт платежів - там номери з кодом 092 замінені на 073.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:01
Re: Приватбанк
Sanio, замінили номери для дзвінків із-за кордону.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:57
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