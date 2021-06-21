MASolomko написав:Sanio, на сторінці про SMS-банкінґ зазначений номер +380 92 000-3700 для повідомлень із-за кордону.
Так, але цікаво чи даний номер справді залишився активним, бо була інформація, що Приват відмовився від номерів CDMA Піпл.нет на користь Лайфселл, зокрема що стосується VIP-лінії та підтримки Свіфт платежів - там номери з кодом 092 замінені на 073.
Sanio написав:Питання до представника Приватбанку. Чи є діючим номер телефону банку для надсилання СМС +380920003700 у разі неможливості надіслати повідомлення на короткі номери 3700 чи 10060 (при відсутності грошей на рахунку чи з-закордону)? Чи актуальним для СМС-команд тепер є номер +380730003700?
Закордоном можна відправити смс на номер +380920003700. Вартість СМС згідно з тарифами мобільного оператора зв'язку, з якого відправляється команда. Відправка смс на номер 10060 здійснюється по території України.