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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8909891089118912
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:54

Re: Приватбанк

Sanio, на сторінці про SMS-банкінґ зазначений номер +380 92 000-3700 для повідомлень із-за кордону.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:52

  MASolomko написав:Sanio, на сторінці про SMS-банкінґ зазначений номер +380 92 000-3700 для повідомлень із-за кордону.

Так, але цікаво чи даний номер справді залишився активним, бо була інформація, що Приват відмовився від номерів CDMA Піпл.нет на користь Лайфселл, зокрема що стосується VIP-лінії та підтримки Свіфт платежів - там номери з кодом 092 замінені на 073.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:01

Re: Приватбанк

Sanio, замінили номери для дзвінків із-за кордону.
https://privatbank.ua/about/contacts
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:57

  witalja1 написав:INCOGNITO Действительно можно сменить срок, проверено на практике, Пока не уйдут по не целевому направлению. На данный момент оформление данного вклада прекращено. :oops:

Це на який пост відповідь??
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:17

"сменить срок" это шо?, это как?
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:40

  Sanio написав:Питання до представника Приватбанку.
Чи є діючим номер телефону банку для надсилання СМС +380920003700 у разі неможливості надіслати повідомлення на короткі номери 3700 чи 10060 (при відсутності грошей на рахунку чи з-закордону)? Чи актуальним для СМС-команд тепер є номер +380730003700?


Закордоном можна відправити смс на номер +380920003700.
Вартість СМС згідно з тарифами мобільного оператора зв'язку, з якого відправляється команда.
Відправка смс на номер 10060 здійснюється по території України.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:17

Re: Приватбанк

Подскажите коммуналку с 1 числа с комиссом 0.5% от суммы будем платить, или по старому?
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/privatbank-pidvischiv-komisiyu-za-oplatu-poslug-skilki-i-komu-teper-dovedetsya-platiti.htm
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:41

demichh
З 01.06.2021 тариф на платежі через Приват24 на адресу комерційних одержувачів, з якими є договір і які перебувають у Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, становитиме 0,5% від суми (min 3 грн, max 200 грн).

За одержувачами, з якими немає договору на приймання платежів і перелік яких визначив банк, тариф на платежі через Приват24 з 01.06.2021 – 0,5% від суми (min 3 грн, max 200 грн).
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:47

Якщо правильно розумію, то з 01.06.2021 по договірних платежах комісія 0,5% (мін. 3 грн.) лише для 6 областей, у решті областей поки що комісія 1 грн. А по бездоговірних платежах комісія для всієї України 0,5% (мін. 3 грн.), але для одержувачів, яких визначив банк на власний розсуд, тобто може бути або 3 грн., або 0,5% (мін. 3 грн.) - за якими критеріями невідомо.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:59

  Sanio написав:demichh
З 01.06.2021 тариф на платежі через Приват24 на адресу комерційних одержувачів, з якими є договір і які перебувають у Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, становитиме 0,5% від суми (min 3 грн, max 200 грн).

За одержувачами, з якими немає договору на приймання платежів і перелік яких визначив банк, тариф на платежі через Приват24 з 01.06.2021 – 0,5% від суми (min 3 грн, max 200 грн).

Ось учора платив на рахунок профспілки (є договір) з комісією 1 грн (щоправда чужаком), бездоговірним отримувачам платив за 3 грн трохи раніше. Донецька область...
kreuz
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