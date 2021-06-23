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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:54
Re: Приватбанк
Sanio, на сторінці про
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:52
Так, але цікаво чи даний номер справді залишився активним, бо була інформація, що Приват відмовився від номерів CDMA Піпл.нет на користь Лайфселл, зокрема що стосується VIP-лінії та підтримки Свіфт платежів - там номери з кодом 092 замінені на 073.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:01
Re: Приватбанк
Sanio, замінили номери для дзвінків із-за кордону.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:57
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:40
Закордоном можна відправити смс на номер +380920003700.
Вартість СМС згідно з тарифами мобільного оператора зв'язку, з якого відправляється команда.
Відправка смс на номер 10060 здійснюється по території України.
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:17
Re: Приватбанк
Подскажите коммуналку с 1 числа с комиссом 0.5% от суммы будем платить, или по старому?
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:41
demichh
З 01.06.2021 тариф на платежі через Приват24 на адресу комерційних одержувачів, з якими є договір і які перебувають у Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, становитиме 0,5% від суми (min 3 грн, max 200 грн).
За одержувачами, з якими немає договору на приймання платежів і перелік яких визначив банк, тариф на платежі через Приват24 з 01.06.2021 – 0,5% від суми (min 3 грн, max 200 грн).
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:47
Якщо правильно розумію, то з 01.06.2021 по договірних платежах комісія 0,5% (мін. 3 грн.) лише для 6 областей, у решті областей поки що комісія 1 грн. А по бездоговірних платежах комісія для всієї України 0,5% (мін. 3 грн.), але для одержувачів, яких визначив банк на власний розсуд, тобто може бути або 3 грн., або 0,5% (мін. 3 грн.) - за якими критеріями невідомо.
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:59
Ось учора платив на рахунок профспілки (є договір) з комісією 1 грн (щоправда чужаком), бездоговірним отримувачам платив за 3 грн трохи раніше. Донецька область...
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