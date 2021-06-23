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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:28
У них є інший промо-тариф за який я більше переживаю у цьому контексті, але не буду їм підказувати.
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:37
Re: Приватбанк
Чужаком - це як?
Бо з мене хоче 200 грн стягнути.
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:34
wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10
Re: Приватбанк
А якісь варіанти є, щоб вивести кошти з інтернет-картки на інших без комісії?
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