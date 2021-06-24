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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:28
У них є інший промо-тариф за який я більше переживаю у цьому контексті, але не буду їм підказувати.
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klug
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:37
kreuz написав: ) з комісією 1 грн (щоправда чужаком), бездоговірним отримувачам платив за 3 грн трохи раніше. Донецька область...
Чужаком - це як?
Бо з мене хоче 200 грн стягнути.
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wilomik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:34
wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
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melkh
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Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10
melkh написав:wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
А якісь варіанти є, щоб вивести кошти з інтернет-картки на інших без комісії?
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wilomik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 17:31
wilomik написав:
melkh написав:wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
А якісь варіанти є, щоб вивести кошти з інтернет-картки на інших без комісії?
Загалом - є, але залежить від ваших інших. Шукайте тут https://next.privat24.ua/payments/searc ... ry%22:5%7D
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klug
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Додано: Чет 24 чер, 2021 23:26
melkh написав:wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
Так, карткою НЕприватбанку ))
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kreuz
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