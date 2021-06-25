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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8910891189128913
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:28

У них є інший промо-тариф за який я більше переживаю у цьому контексті, але не буду їм підказувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:37

Re: Приватбанк

kreuz написав: ) з комісією 1 грн (щоправда чужаком), бездоговірним отримувачам платив за 3 грн трохи раніше. Донецька область...


Чужаком - це як?
Бо з мене хоче 200 грн стягнути.
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:34

wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10

Re: Приватбанк

melkh написав:wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
А якісь варіанти є, щоб вивести кошти з інтернет-картки на інших без комісії?
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:31

  wilomik написав:
melkh написав:wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
А якісь варіанти є, щоб вивести кошти з інтернет-картки на інших без комісії?

Загалом - є, але залежить від ваших інших. Шукайте тут https://next.privat24.ua/payments/searc ... ry%22:5%7D
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:26

  melkh написав:wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.

Так, карткою НЕприватбанку ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:30

Digital карта GPay ушла в минус

Сегодня утром обнаружил, что Digital карта подключенная в GPay ушла в минус на 463 грн, была в плюсе.
В выписке пока ничего нет.
На карте кредит, овердрафт, минус не активированы.
Саппорт ни по телефону, ни в чате приват24 не отвечают.
Мой персональный менеджер Голд клуба, к которому я только раз обращался не отвечает.
Что характерно, впереди 3 выходных.
Правда автоответчик что-то говорит про проблемы с обработкой выписок.
Как раз собирался проплатить интернет покупку, отложил.
Holden
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:31

Re: Приватбанк

Holden, выписка заказывается в разделе справок, остальное эта лента операций.
Судя по информации списание прошло в режиме офлайн с параметром "без присутствия карты". Информация в ленте должна отобразится на следующие сутки.

Вспомнинайте подключали карту к разным сервисам? Может подписки всякие повесили на неё?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:09

  MASolomko написав:Судя по информации списание прошло в режиме офлайн с параметром "без присутствия карты". Информация в ленте должна отобразится на следующие сутки.

Вспомнинайте подключали карту к разным сервисам? Может подписки всякие повесили на неё?

Да вы зайдите на https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/ там сплошной плач Ярославы и представитель Приваьта обещает скоро проблему исправить.
Похоже здесь советы дают только люди, которые сами сервисами не пользуются :(
Holden
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12

Holden
У моєї доньки аналогічна проблема з банальною "Полуничкою" без кредитних лімітів, по різниці сум залишку схоже на подвійну обробку однієї покупки минулого тижня.

Думаю, що якійсь файл трансакцій Приват двічі обробив і зараз займається ручним відкатом.

P.S. Почитав кілька інших форумів. Багато скарг, декому вдалося додзвонитися до саппорту, про проблему знають, мають вирішити протягом доби.
vasyatko
 
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