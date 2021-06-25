|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:28
У них є інший промо-тариф за який я більше переживаю у цьому контексті, але не буду їм підказувати.
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:37
Re: Приватбанк
Чужаком - це як?
Бо з мене хоче 200 грн стягнути.
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:34
wilomik
Як ви не розумієте, напевне, New Card, або іншою картою відмінною від Приват.
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10
Re: Приватбанк
А якісь варіанти є, щоб вивести кошти з інтернет-картки на інших без комісії?
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:31
Загалом - є, але залежить від ваших інших. Шукайте тут
Додано: Чет 24 чер, 2021 23:26
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:30
Digital карта GPay ушла в минус
Сегодня утром обнаружил, что Digital карта подключенная в GPay ушла в минус на 463 грн, была в плюсе.
В выписке пока ничего нет.
На карте кредит, овердрафт, минус не активированы.
Саппорт ни по телефону, ни в чате приват24 не отвечают.
Мой персональный менеджер Голд клуба, к которому я только раз обращался не отвечает.
Что характерно, впереди 3 выходных.
Правда автоответчик что-то говорит про проблемы с обработкой выписок.
Как раз собирался проплатить интернет покупку, отложил.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:31
Re: Приватбанк
Holden, выписка заказывается в разделе справок, остальное эта лента операций.
Судя по информации списание прошло в режиме офлайн с параметром "без присутствия карты". Информация в ленте должна отобразится на следующие сутки.
Вспомнинайте подключали карту к разным сервисам? Может подписки всякие повесили на неё?
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:09
Да вы зайдите на
Похоже здесь советы дают только люди, которые сами сервисами не пользуются
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12
Holden
У моєї доньки аналогічна проблема з банальною "Полуничкою" без кредитних лімітів, по різниці сум залишку схоже на подвійну обробку однієї покупки минулого тижня.
Думаю, що якійсь файл трансакцій Приват двічі обробив і зараз займається ручним відкатом.
P.S. Почитав кілька інших форумів. Багато скарг, декому вдалося додзвонитися до саппорту, про проблему знають, мають вирішити протягом доби.
Зараз переглядають цей форум: Hella, liliya_logical, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|