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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:14
Прихват визнав подвійні списання за 23-24 і обіцяє усе повернути https://gazeta.ua/articles/economics/_u ... ti/1039574
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klug
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:24
Вернуть, может и вернут, но по старой приватовской привычке снимут за несанкционированный овердрафт и комиссии за кредитные, если были переводы ))
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Hemi
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