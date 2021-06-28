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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:14
Прихват визнав подвійні списання за 23-24 і обіцяє усе повернути https://gazeta.ua/articles/economics/_u ... ti/1039574
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:24
Вернуть, может и вернут, но по старой приватовской привычке снимут за несанкционированный овердрафт и комиссии за кредитные, если были переводы ))
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:55
давно не заходил на эту ветку - все шло по плану.
сегодня обнаружил при покупке, что Приват обнулил мне лимит на оплату частями. была какая-то кампания или это обычные приколы Привата?
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Shaman
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Додано: Пон 28 чер, 2021 22:13
Shaman написав:
давно не заходил на эту ветку - все шло по плану.
сегодня обнаружил при покупке, что Приват обнулил мне лимит на оплату частями. была какая-то кампания или это обычные приколы Привата?
на минфине вроде с начала года жалуются, риски-с
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cohan
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:57
Shaman написав:
давно не заходил на эту ветку - все шло по плану.
сегодня обнаружил при покупке, что Приват обнулил мне лимит на оплату частями. была какая-то кампания или это обычные приколы Привата?
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