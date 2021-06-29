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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8911891289138914
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:14

Прихват визнав подвійні списання за 23-24 і обіцяє усе повернути https://gazeta.ua/articles/economics/_u ... ti/1039574
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:24

  klug написав:Прихват визнав подвійні списання за 23-24 і обіцяє усе повернути https://gazeta.ua/articles/economics/_u ... ti/1039574

Вернуть, может и вернут, но по старой приватовской привычке снимут за несанкционированный овердрафт и комиссии за кредитные, если были переводы ))
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:55

Re: Приватбанк

давно не заходил на эту ветку - все шло по плану.

сегодня обнаружил при покупке, что Приват обнулил мне лимит на оплату частями. была какая-то кампания или это обычные приколы Привата?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:13

  Shaman написав:давно не заходил на эту ветку - все шло по плану.

сегодня обнаружил при покупке, что Приват обнулил мне лимит на оплату частями. была какая-то кампания или это обычные приколы Привата?


на минфине вроде с начала года жалуются, риски-с
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:57

  Shaman написав:давно не заходил на эту ветку - все шло по плану.

сегодня обнаружил при покупке, что Приват обнулил мне лимит на оплату частями. была какая-то кампания или это обычные приколы Привата?


Тысячи факторов
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:49

Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)

Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.

Что это было?
а) новая методика установки кред. лимита,
б) я хакнул систему,
в) какое-то запутанное мошенничество,
г) #зеленелайно.
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:57

  Driver написав:Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)

Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.

Что это было?
а) новая методика установки кред. лимита,
б) я хакнул систему,
в) какое-то запутанное мошенничество,
г) #зеленелайно.

эт Крезоид с тренерованым ИИ, он теперь может говорить достаточно связно :mrgreen:
Соглашайтесь на предложение
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:59

  Amethyst написав:эт Крезоид с тренерованым ИИ, он теперь может говорить достаточно связно :mrgreen:
:D

  Amethyst написав:Соглашайтесь на предложение

Сначала они молча понизили лимит с 50000 до 2000, а теперь звонят (???) и предлагают увеличить до 4000.
Я подумаю. :D
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:00

Driver, а запрос в УБКИ был?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:07

  Amethyst написав:Driver, а запрос в УБКИ был?

Хз, не отслеживаю.
Но сегодня на КдВ пришла зряплата. Возможно, это их мотивировало...

Просто непонятно: сначала они говорят, что кред. лимитом полностью занимается Корезоид, люди туда не лезут, а теперь звонок.
Назад в бюрократию?
Driver
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  #<1 ... 8911891289138914
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